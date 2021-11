Desde hace unas semanas el nombre de Vicky Luengo y Dani Rovira ha estado muy vinculado. Todo comenzó cuando se publicaron unas imágenes en las que aparecía la popular pareja de actores teniendo una agradable velada juntos, momento en el que empezaron a sonar todas las alarmas.

Fue a partir de ese instante en el que los medios apuntaban a que los actores podrían tener algo más que una amistad. Por ello, la oportunidad no fue desaprovechada y se le preguntó al cómico malagueño al respecto. Sin embargo, como todo el mundo sabe, Dani Rovira siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de ojo público, por lo que no quiso dar ningún tipo de declaración.

Pero, los rumores siguen sonando más fuertes que nunca. Por ello, los reporteros de ‘Europa Press’ tuvieron la oportunidad de hablar un momento con Vicky Luengo y le realizaron la gran pregunta. La actriz se encontraba en dicho momento en los Premios Forqué y, antes de dar sus declaraciones sobre el tema, ha hablado de sus proyectos a nivel profesional.

Entre otros aspectos, Luengo ha asegurado que no sabe cuál es la clave del éxito tras todos los reconocimientos que está recibiendo. «No lo sé, la verdad es que la palabra de éxito me cuesta tanto definir porque para mí el éxito es dedicarme a lo que quiero y tener gente que amo al lado porque creo que al final es lo que te ayuda a estar bien entonces no sé cuál es el secreto», ha confesado.

Sin embargo, cuando los medios han optado por realizarle la misma pregunta que le hicieron a Rovira, la artista decidió actuar de forma tajante y clara. Al igual que su compañero de profesión, Vicky Luengo ha respondido sin querer dar detalles al respecto. «No voy a contestar a eso», sentenciaba. Unas palabras que llegó a reiterar hasta en tres ocasiones, dejando claro que su vida privada y sentimental no será un tema del que hable.