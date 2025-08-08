Iturralde vuelve a cargar contra el nuevo CTA: «Están improvisando, el arbitraje no les importa nada»

Eduardo Iturralde González ha vuelto a cargar contra el Comité Técnico de Árbitros y contra su nuevo CEO, Francisco Soto Balirac. El ex árbitro de Primera División acusa al nuevo CTA de improvisar de manera constante tras la dimisión de Chema Alonso, que se une a la dimisión del jefe de los árbitros asistentes. Iturralde también afirmó que al nuevo CTA «no le importa para nada el arbitraje».

«Lo de que venía una improvisación y que no estaba preparado (sobre Chema Alonso) lo dijimos desde el primer día. No me pueden vender un cuento de que llevan cinco meses preparando este cambio de estructura. No estoy en contra del cambio de estructura, cuidado. Si quieres hacer un cambio, estás en tu derecho. Porque vienes nuevo de presidente y traes a tu gente. Todo eso perfecto», comenzó declarando Iturralde tras la dimisión de Chema Alonso.

«Lo que no se puede hacer en un cambio de estructura tan grande como ha sufrido el arbitraje, hacerlo improvisadamente. Porque al final estás demostrando que el arbitraje no te importa nada. No puede ser que hace dos semana y media el representante de los árbitros asistentes no te sirva. Pones a otro. El otro dice que tiene mucho trabajo. Lo deja. Y vuelves a coger al que no te servía antes. Que para mí era el mejor», continuó el ex árbitro de Primera División.

«No es normal que a las dos semanas, tu asesor de IA se marche. Y cuidado donde se marcha. Se va justo al otro lado de la fuerza. Es todo improvisado. Es todo una pena para la Federación Española, para el fútbol español y para el arbitraje. Todos están sorprendidos. Es todo un tema de poder. No va a llegar a los árbitros, pero la imagen que se está dando de improvisación es muy negativa», culminó Iturralde en declaraciones a la Cadena Ser.