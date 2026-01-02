No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 31 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un capítulo especial de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, han sido testigos de cómo, a pesar de las constantes advertencias de Curro, Manuel decide avanzar hacia su hermano, a pesar de que le está apuntando con una escopeta. Por fortuna, logra llegar hasta él para poder abrazarlo. Martina miente a Margarita, haciéndole saber que ella y Jacobo no se han casado aún porque se lo están tomando con calma. Su futuro yerno, en cambio, tiene claro que, si por él fuera, se casaría cuanto antes.

Toño hace saber a Manuel que tiene miedo de que el tío de Enora no le acepte por sus humildes orígenes, mientras que las cocineras mienten a Carlo respecto a los motivos de la cancelación de la boda de Ángela y Lorenzo. El muchacho lo comenta con María Fernández y ella le quita hierro al asunto. Todo ello mientras Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar a los trabajadores con el despido. Pía reconoce que continúa triste por el disparo de Curro, mientras que Candela cree firmemente que lo mejor que puede hacer el joven es escaparse lejos junto a Ángela. Alonso pide a Manuel que no salpique la sangre en su guerra con Leocadia, mientras que la señora de Figueroa intenta firmar una tregua con Margarita. Lejos de lograrlo, la joven le recrimina que es patética tratando de imitar a Cruz. Curro y Ángela, tras su tiempo para reflexionar, regresan a palacio con una respuesta.

¿Qué sucede en el capítulo 748 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 2 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a ver cómo, tras regresar a palacio, Curro y Ángela hacen saber a Alonso y a Leocadia su deseo de seguir adelante con su relación. Es más, hacen hincapié en que no están dispuestos a renunciar a ello. En cuanto a Petra, pide a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa, y él no duda en aceptar el encargo.

Carlo agradece a Samuel que intercediera por él y el cura le da su voto de confianza. En cuanto a María Fernández, decide tantear a Carlo, pero el lacayo le hace saber que solo ha vuelto a palacio por el trabajo y no por ella. Curro confirma a Alonso su intención de restituir su honor, mientras que Teresa hace un encargo a Vera y se ve sorprendida al ver cómo la doncella le hace saber que, aunque mantendrá las formas, no volverán a ser amigas.

Lejos de que todo quede ahí, Ángela hace saber a Adriano y Martina que Curro y ella van a hacer todo lo que está en su mano para luchar por su amor, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.