Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Manuel logra acercarse a Curro
Consigue algo realmente complicado
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 30 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 745 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Samuel asegura a Petra que, más pronto de lo que imagina, se va a ver obligado a cerrar el refugio por falta de recursos. Todo ello mientras las cocineras animan a Toño a contar sus preocupaciones a Enora. Así pues, el hijo de Simona se arma de valor para confesar a la joven su miedo de que su tío no le acepte. Es algo que no sería capaz de soportar.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Cristóbal contrata a Carlo, pero establece que va a trabajar bajo la estricta supervisión de Santos. María Fernández se sorprende de verlo de nuevo en palacio. ¿Terminará confesándole toda la verdad? Martina insta a su prometido a hacer muchos más planes, mientras que Jacobo no puede evitar preguntar a Adriano si sabe el motivo de la extraña hiperactividad de la joven. Aunque Adriano lo intuye, no se lo puede decir. Margarita ha dado el paso de preguntar a su hija el motivo por el que aún no se ha casado con Jacobo. Además, también muestra su preocupación por la deriva del marqués con Leocadia, y Alonso lo escucha. Manuel visita de nuevo a Curro y promete que no se va a detener. Es más, hace hincapié en que si su hermano quiere evitar que se acerque, esta vez tendrá que matarlo.
¿Qué sucede en el capítulo especial de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 31 de diciembre?
De esta manera tan concreta vamos a poder ver cómo Manuel, a pesar de las advertencias de Curro, avanza hacia su hermano, que no duda en apuntarle con la escopeta. Finalmente, consigue llegar hasta él y abrazarlo con cierta desesperación. Martina decide mentir a Margarita, contestando que ella y Jacobo no se han casado porque se lo están tomando con calma.
Su futuro yerno, en cambio, asegura que, si por él fuera, se casaba con la joven de inmediato. Toño expone a Manuel su miedo a que el tío de Enora no le acepte, mientras que la joven teme que el duque de Carvajal y Cifuentes se enfade por la maniobra de licenciar el motor a otras empresas. Las cocineras deciden mentir a Carlo sobre los motivos de la cancelación de la boda de Lorenzo y Ángela.
El joven lo comenta a María Fernández, que opta por quitar hierro al asunto. Teresa aprovecha para pedir a Cristóbal que deje de amenazar al servicio con el despido, mientras que Samuel reconoce que fue él quien recomendó a Carlo. María se queda completamente sin palabras. Alonso ruega a Manuel que no salpique la sangre con una guerra contra Leocadia. Curro y Ángela, tras su tiempo para reflexionar, han regresado a palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)