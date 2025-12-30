Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Carlo se convierte en el nuevo lacayo
Cristóbal quiere que Santos supervise su trabajo
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 29 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 744 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, han podido observar cómo Enora ha hecho saber a Manuel que, a pesar de que no quiera romper el contrato con don Luis, pueden trabajar con otras empresas. Adriano y Margarita tienen un acercamiento después de que ella comenta lo bonita que era su hija de Bebé. Todo ello mientras Martina pospone una reunión para ir al teatro con Jacobo. Un gesto que no pasa desapercibido para el joven.
Entre otras cuestiones, porque le fascina que su prometida le dedique tanto tiempo. Teresa no ha dudado en saltarse por completo la jerarquía, dando un toque de atención a Cristóbal por haber ordenado a Vera que limpiase las ventanas del torreón sin ayuda. Todo ello mientras María Fernández confiesa a Pía que no quiere revelar a Carlo que es el padre del hijo que está esperando, mientras que Pía se lo explica todo a Samuel. Él no pierde la oportunidad que se le ha presentado para pedir a Cristóbal que contrate al muchacho como nuevo lacayo, mientras que Alonso ha decidido visitar a Curro. El joven acaba disparando contra su propio padre, sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias.
¿Qué sucede en el capítulo 745 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 30 de diciembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Samuel hace saber a Petra que, más pronto que tarde, va a tener que cerrar el refugio. Y todo por falta de recursos. Las cocineras animan a Toño a contarle sus preocupaciones a Enora, por lo que el hijo de Simona confiesa a la joven su miedo de que su tío no lo acepte.
Cristóbal contrata a Carlo como lacayo, pero establece que va a trabajar bajo la supervisión de Santos. María Fernández se sorprende al verlo de nuevo en palacio, mientras que Martina insta a su prometido a hacer más planes. En cuanto a Jacobo, ha querido aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para preguntar a Adriano si sabe el motivo de la hiperactividad de Martina.
Adriano lo intuye, pero no se lo puede decir, mientras que Margarita pregunta a su hija por qué todavía no se ha casado con Jacobo. También se muestra preocupada por la deriva del marqués con Leocadia, y Alonso lo escucha. Manuel visita de nuevo a Curro y promete que no se va a detener, ni mucho menos: si su hermano quiere evitar que se acerque, tendrá que matarlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)