Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez, ha optado este jueves por exagerar su conocida faceta tuitera y, en menos de una hora y media, ha escrito o compartido mensajes en la red social X con ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a las mujeres del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Mientras gran parte de España se encuentra trabajando, uno de los ministros de Sánchez, que no cuenta con ningún acto oficial en su agenda para este jueves, se dedica a tuitear. Desde primera hora de la mañana, Puente ha compartido al menos 25 tuits con sus seguidores en la mencionada red social, alguno de ellos especialmente relevante, por su ofensiva contra dirigentes del Partido Popular y sus familias.

Concretamente, en un lapso de tiempo de menos de hora y media, Óscar Puente ha compartido tres tuits atacando a Moreno Bonilla, Núñez Feijóo y Díaz Ayuso. Para ello, ha utilizado a sus parejas, incluso difundiendo un bulo, el del vínculo de las subvenciones y ayudas a la empresa de Eva Cárdenas, pareja del presidente del PP.

Sara Martín, reconocida tuitera de la extrema izquierda que presume en su descripción de X de «bloqueo feminista» a quienes no sean afines a sus mensajes, ha compartido el siguiente mensaje: «La novia de Núñez Feijóo cobrando dinero público de la Xunta, la empresa de la mujer de Juanma Moreno cobrando millones de euros de la Junta de Andalucía, la mujer el líder de Vox –escrito con un emoji de una persona vomitando– cobrando dinero público a través de Vox». En la publicación retuiteada por Puente, esta usuaria defiende también a Begoña Gómez y pide que no la juzguen.

La novia de @NunezFeijoo cobrando dinero público de la @Xunta ,la empresa de la mujer de @JuanMa_Moreno cobrando millones de euros de la @AndaluciaJunta ,la mujer del líder de @V🤮X cobrando dinero público a traves de V🤮X pero a la que van a juzgar es a Begoña Gómez que — Sara Martin ♥️🇪🇦 (@Saramurcia) March 19, 2026

Junto con este tuit, Puente se ha animado a compartir dos publicaciones, en las que ha dejado su sello, también para atacar a Moreno Bonilla y a Díaz Ayuso, respectivamente. «Una pregunta, es que no veo El Hormiguero, ¿De esto le preguntaron a Juanma el otro día? ¿O solo de Adamuz?», ha escrito el ministro de Transportes, citando un artículo de La Voz del Sur sobre la «crisis de cribados» en Andalucía.

La novia de @NunezFeijoo cobrando dinero público de la @Xunta ,la empresa de la mujer de @JuanMa_Moreno cobrando millones de euros de la @AndaluciaJunta ,la mujer del líder de @V🤮X cobrando dinero público a traves de V🤮X pero a la que van a juzgar es a Begoña Gómez que — Sara Martin ♥️🇪🇦 (@Saramurcia) March 19, 2026

Óscar Puente, en su entretenida mañana tuitera, también se ha hecho eco de la entrevista exclusiva de OKDIARIO a Isabel Díaz Ayuso, y ha atacado a la presidenta madrileña, como había hecho previamente con Moreno y Feijóo, a través de su pareja. «Viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista», dice Puente sobre Alberto González Amador.

Viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista. https://t.co/Dq32sR4Upa — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

Puente mete la pata en ‘X’

Ésta no es la primera vez que la actividad de Puente en las redes sociales le deja retratado. 24 horas antes del trágico accidente a la altura de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible estuvo tuiteando y burlándose de Isabel Díaz Ayuso y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su mujer Teresa Urquijo.

Puente, tras la tragedia, pasó de hacer crónica social y de cuestionar el look de la mujer de Almeida o de hacer lo propio con la relación entre Ayuso y el director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, a sólo publicar mensajes, escuetos y serios, sobre el accidente de Adamuz.