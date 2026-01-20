Estos son los tuits de Óscar Puente burlándose de Ayuso y Almeida 24 h. antes del accidente de Córdoba

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se dedicó, en su siempre activa cuenta de X, a burlarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de su mujer Teresa Urquijo, apenas 24 horas antes del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 41 personas y hay más de un centenar de heridos.

Puente, que acostumbra a estar muy activo en redes sociales, ha pasado de hacer crónica social y cuestionar el look de la esposa de Almeida o la relación entre Díaz Ayuso y el director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, a sólo publicar mensajes, escuetos y serios, tras el accidente de Córdoba.

Las críticas recibidas por el titular de Transportes se centran en el nulo caso a las advertencias de los usuarios del transporte ferroviario sobre el traqueteo y las vibraciones en los trenes, tras el trágico suceso de Adamuz, pero la hemeroteca también retrata a Puente con varios mensajes, bien publicados por él mismo o bien compartidos, en las horas previas al accidente, en las que el ministro se dedicó a atacar a miembros del PP o a pelotear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Que alguien te quiera como quiere Marhuenda a Ayuso», publicó Óscar Puente a las 12:17 horas del 18 de enero, mismo día del accidente de Adamuz. El ministro de Transportes trató de burlarse del director de La Razón y de la presidenta de la Comunidad de Madrid por los artículos publicados sobre el look de la dirigente del PP en el rotativo.

Y es que además es muy bueno repartiendo. “Refinamiento contenido”. Para que no haya celos. https://t.co/2ygjwSYoJ9 pic.twitter.com/2JaAWMC3Yx — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

No contento con ello, Puente volvió a la carga, en este caso en dirección a la imagen de otra mujer, Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. «Y es que además es muy bueno repartiendo. ‘Refinamiento contenido’. Para que no haya celos», opinó, sobre una noticia referente al look de Urquiijo y Almeida en el acto en memoria de Irene de Grecia.

Este mismo día, el ministro había tenido tiempo de llamar «Mazcón» al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Aragón, Jorge Azcón, o de presumir que el PSOE quiere alargar su mandato no sólo hasta las elecciones generales de 2027, sino más allá de la década de 2030. En la tarde del sábado, Óscar Puente también había peloteado a Pedro Sánchez, a través de un mensaje compartido de otro usuario.

Mazcón quiere jugar con 3 más y con el árbitro a su favor. No confía en poder ganar un debate en un escenario imparcial. https://t.co/5j3JbDB4Om — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

Todas estas publicaciones se diferencian de las medidas que solicitaban tantos usuarios para prevenir accidentes como el de Adamuz, así como con la extrema seriedad que Puente ha mantenido desde el suceso. El ministro se ha limitado a compartir información oficial y comparecencias en prensa suyas y del presidente del Gobierno, optando por el oficialismo que requiere una situación tan grave como la vivida, pero que al mismo tiempo contrasta con su actitud habitual en las redes sociales, incluso horas antes del accidente ferroviario más grave de la última década en España.

Puente se burló de las críticas

Las incidencias e irregularidades en la red ferroviaria de Alta Velocidad en España llevaron a colectivos profesionales y políticos, y también a particulares, a exigir a Óscar Puente explicaciones y reacción con urgencia para una mejora de los sistemas de tráfico y seguridad. El titular de Transportes y Movilidad Sostenible contestó asegurando que el transporte vivía «el mejor momento» de la historia y calificando a los críticos como «derecha paleta».

Las averías, el caos en el servicio y las paradas y retrasos en los trenes representaban la inmensa mayoría de problemas con el transporte ferroviario, pero tras el accidente de Adamuz, sobre el que la Guardia Civil ha concluido de forma preliminar que la soldadura del raíl saltó e hizo descarrilar el Iryo, la situación se ha agravado sobremanera, con más de 40 muertos y aún muchas familias que no han podido contactar con sus seres queridos.

Puente, en agosto, contestó con un mensaje representativo a un crítico. «Vamos a explicarle a Paco y a todos los Pacos (generalmente de derechas) las diferencias entre la España ferroviaria de los 90 y la de hoy», tuiteó, demostrando una chulería que ahora se le viene en contra tras el primer accidente de AVE en la historia desde el inicio de la circulación de los trenes de alta velocidad.

«España vive el mejor momento ferroviario de su historia, aunque a la derecha paleta, ignorante y aislacionista española le cueste entenderlo», se jactó de publicar el ministro de Transportes, que ahora se limita a transmitir mensajes oficiales en su cuenta cuando horas antes del accidente de Adamuz se dedicaba a hacer crónica social y a mofarse de sus rivales políticos.