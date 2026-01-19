Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad regional, Fátima Matute, en la que se ha puesto en valor el papel de la innovación tecnológica en la salud para mejorar el sistema sanitario y ofrecer la mejor calidad de vida a los madrileños. Asimismo, se ha reconocido el papel estratégico y la contribución de esta industria al desarrollo económico y social de la región. Una representación de la Junta Directiva de Fenin ha participado en este encuentro en representación del sector.

La industria de tecnología sanitaria tiene un fuerte arraigo en la Comunidad de Madrid, ya que cuenta con una de cada tres empresas del sector y con el 42% del empleo nacional, si bien se han planteado líneas de trabajo para atraer más inversión, empresas y riqueza. Y es que este sector genera a la economía española un valor añadido bruto de 11.600 millones de euros, de los que el 41,2% (4.780 millones de euros) lo generan las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid.

«Madrid es punta de lanza de la apuesta de nuestro sector por la innovación, la inversión y el empleo de calidad, con un 96% de empleos indefinidos, un 46% de ellos femeninos y una inversión por empleado que duplica el promedio de la economía española. Agradecemos a la presidenta y a la consejera de la Comunidad de Madrid esta reunión y su predisposición a seguir trabajando para consolidar y ampliar el impacto de nuestra industria en la región», ha señalado Jorge Huertas, presidente de Fenin.

Relacionado con lo anterior, se ha abordado cómo mejorar y agilizar la incorporación de la innovación tecnológica en los hospitales, centros de salud y domicilios de los madrileños, garantizando diagnósticos más precoces y precisos, así como tratamientos más efectivos y personalizados. Para ello, Fenin ha destacado la necesidad de apostar por políticas de compra pública de tecnología sanitaria basadas en el valor y la calidad que aporta la innovación, siendo importante también conseguir la indexación de los contratos públicos durante su vigencia para que se garantice la viabilidad de las empresas.

«La apuesta por la tecnología de calidad y el equilibrio económico de los contratos asegurarán el acceso por profesionales sanitarios y pacientes a soluciones innovadoras y, paralelamente, la viabilidad y competitividad de la industria que las desarrolla», ha señalado Pablo Crespo, secretario general de Fenin.

De igual manera, ambas partes han destacado la importancia de la colaboración y el diálogo institucional en el desarrollo de un entorno regulatorio y fiscal favorable que promueva las inversiones del sector en plantas de producción, centros logísticos, centros de I+D+i, etc., en la Comunidad de Madrid. Asimismo, desde el Gobierno regional se ha destacado el papel del sector al avance económico y social de la región y el compromiso de Fenin, que recibió recientemente el sello Madrid Excelente concedido por la Administración regional.