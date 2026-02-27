Fact checked

La inmunoterapia ha logrado lo que hasta ahora parecía un muro infranqueable para la medicina moderna. Mientras que las famosas células CAR-T ya salvaban vidas en cánceres de la sangre como la leucemia, su eficacia se desplomaba ante los tumores sólidos.

Sin embargo, una investigación liderada por el prestigioso científico Michel Sadelain y publicada en la revista Science, acaba de localizar el ‘talón de Aquiles’ de estas masas tumorales: la proteína CD70. Este hallazgo permite, por primera vez, diseñar un ataque de alta precisión capaz de detectar y fulminar las células cancerosas incluso cuando intentan camuflarse.

La proteína CD70: el «faro» que guía a las defensas

El gran problema de los tumores de órganos sólidos (como el de ovario o páncreas) es que sus células no siempre presentan señales claras para que el sistema inmune las reconozca. Hasta ahora, se pensaba que la proteína CD70 solo aparecía en algunas partes del tumor, lo que permitía que el resto de las células «invisibles» siguieran creciendo.

El equipo de Sadelain ha demostrado que esta proteína está presente en la totalidad del tumor, pero en niveles tan bajos que las técnicas actuales no la detectaban. Para solucionar esto, han desarrollado una nueva generación de CAR-T de alta sensibilidad. Estos «supersoldados» biológicos son capaces de rastrear el espectro completo de la proteína, encontrando y destruyendo el cáncer incluso en sus concentraciones más escasas. Es, en esencia, pasar de buscar una aguja en un pajar a utilizar un imán de alta potencia.

Éxito rotundo contra la metástasis en laboratorio

Los resultados experimentales han dejado a los biólogos sin crédito. En pruebas con ratones a los que se les implantaron tumores humanos, la terapia eliminó por completo cánceres de riñón, páncreas y ovario. El dato más esperanzador llega de las fases avanzadas: una sola dosis de estas células CAR-T fue suficiente para curar metástasis pulmonares.

Según los investigadores, la proteína CD70 se encuentra sobreexpresada especialmente cuando el cáncer se desplaza a otros órganos, lo que convierte a esta terapia en una herramienta perfecta para combatir la enfermedad en etapas críticas donde otros tratamientos suelen fracasar.

Tumores candidatos a la nueva terapia CAR-T

TIPO DE CÁNCER PRESENCIA DE LA DIANA CD70 Riñón y Ovario 70-80% de casos positivos Tumores cerebrales 50% de casos positivos Páncreas 33% de casos positivos

Próximos pasos: ensayos en humanos

Tras el éxito en el laboratorio, el siguiente paso es la realización de ensayos clínicos en personas. El doctor Sadelain, candidato al Nobel y referente mundial en el campo, ya planea centrar los primeros estudios en pacientes con glioblastoma (un tipo de cáncer cerebral muy agresivo), leucemia mieloide aguda y cáncer de páncreas.

Aunque los expertos advierten de que todavía hay que analizar cómo afecta este ataque a algunas células sanas del sistema inmune que también expresan CD70 de forma temporal, el optimismo es generalizado. La comunidad científica coincide en que estamos ante una vía de esperanza real para tratar cánceres que hoy se consideran refractarios o incurables.