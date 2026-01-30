Fact checked

HM Hospitales ha puesto en marcha la primera Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico en la sanidad española, una iniciativa pionera pensada para acompañar y dar respuesta a las necesidades específicas de las personas que han superado un proceso oncológico y que se encuentran en fase de seguimiento tras finalizar sus tratamientos con intención curativa.

Esta nueva Unidad nace con el objetivo de ofrecer una atención centrada en el paciente, estructurada, coordinada y personalizada, que va más allá de las revisiones oncológicas convencionales. Su enfoque integral permite abordar de manera especializada las secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas del cáncer y de sus tratamientos, a través de un acompañamiento cercano que cuida tanto la salud física como el bienestar emocional y social. Entre ellas se encuentran el manejo de secuelas físicas y funcionales, la rehabilitación y el ejercicio terapéutico, la atención a la salud sexual y reproductiva, el apoyo psicológico, los cuidados estéticos, la nutrición, así como el seguimiento específico de pacientes que han superado un cáncer en la infancia.

«El número de supervivientes de cáncer no deja de crecer y, sin embargo, sus necesidades específicas a largo plazo siguen siendo, en muchos casos, una realidad insuficientemente atendida», explica el Dr. Antonio Cubillo Gracián, jefe del Servicio de Oncología Médica de HM CIOCC. «Hablamos de personas curadas o en remisión que necesitan un acompañamiento continuado y especializado para mejorar su calidad de vida. Esta Unidad nace precisamente para detectar de forma proactiva esas necesidades y coordinarlas de manera eficaz».

Bajo el paraguas del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), esta nueva Unidad comenzará su actividad con un programa piloto dirigido a personas que han superado un cáncer de mama o tumores digestivos, dos de los tipos de cáncer más frecuentes y con una alta tasa de supervivencia. La iniciativa se pondrá en marcha de forma progresiva a lo largo de los primeros meses de 2026 en los distintos centros hospitalarios del Grupo en la Comunidad de Madrid. El primero en implantar este nuevo modelo será el Hospital Universitario HM Sanchinarro y le seguirán el Hospital Universitario HM Montepríncipe, el Hospital HM Madrid y el Hospital HM Torrelodones, con el objetivo de extender posteriormente el modelo de atención a otros tipos de cáncer y a más centros del Grupo, para poder acompañar así a un mayor número de pacientes en su etapa de recuperación y seguimiento.

Atención individualizada

La nueva Unidad se articula bajo un modelo multidisciplinar, en coordinación constante con especialidades como ginecología, urología, endocrinología, nutrición, rehabilitación, fisioterapia, oftalmología, otorrinolaringología, psicooncología o unidades especializadas en ostomías, entre otras.

«El valor diferencial de esta Unidad reside en la coordinación», subraya el Dr. Cubillo. «No se trata solo de derivar a distintos especialistas, sino de priorizar, ordenar y dar respuesta a las necesidades del paciente de forma coherente y personalizada, evitando fragmentaciones en la atención», aclara.

Además, cada paciente contará con un médico de referencia dentro de la Unidad, encargado de coordinar su atención en estrecha colaboración con su oncólogo habitual y con el resto de los especialistas implicados.

«La duración del seguimiento no es uniforme, sino que se adapta a la situación y a las necesidades de cada persona», señala el Dr. Cubillo. «Nuestro enfoque es claramente individualizado: no se trata de aplicar un programa cerrado, sino de acompañar al paciente el tiempo que sea necesario, ofreciéndole orientación clínica y apoyo coordinado en cada etapa».

Por su parte, la Dra. Carlota Santolaya, coordinadora de la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico y experta internacional en el abordaje del superviviente de cáncer, subraya la necesidad de estructurar esta etapa asistencial: «Durante años, el foco de la oncología ha estado puesto, con razón, en curar la enfermedad. Hoy sabemos que sobrevivir al cáncer también implica afrontar secuelas físicas, emocionales y sociales que requieren una atención específica y planificada. Esta Unidad nace para dar respuesta a esa realidad, con un modelo coordinado, basado en la evidencia y centrado en las personas, que acompaña al paciente en una etapa clave de su vida».

La Dra. Santolaya añade que, «no todos los supervivientes tienen las mismas necesidades ni durante el mismo tiempo, por lo que la clave está en la personalización del seguimiento, la detección precoz de secuelas y la coordinación real entre especialistas, evitando que el paciente tenga que navegar solo por el sistema sanitario tras finalizar su tratamiento».

Un modelo de atención

La creación de esta Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico permite a HM Hospitales completar el recorrido asistencial del paciente oncológico, desde el diagnóstico hasta el seguimiento a largo plazo tras la finalización de los tratamientos, una iniciativa integrada en la estrategia oncológica del Grupo y que se apoya en el impulso clínico y científico del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), articulando de esta manera una atención integral altamente especializada que combina programas de diagnóstico hipertemprano, unidades multidisciplinares por patología tumoral para el tratamiento del cáncer activo y, ahora, una Unidad específica orientada a cubrir las necesidades de las personas que han superado la enfermedad y se encuentran en seguimiento.

«Este enfoque refuerza la cohesión entre los profesionales implicados en la atención al paciente oncológico y nos permite avanzar, además, en el desarrollo de proyectos de investigación orientados a optimizar la atención a los supervivientes», destaca el Dr. Antonio Cubillo Gracián, jefe del Servicio de Oncología Médica de HM CIOCC.

Compromiso con la excelencia

Con esta iniciativa, HM Hospitales refuerza su modelo asistencial centrado en la persona, alineado con las recomendaciones de las principales guías y sociedades científicas internacionales, y consolida su apuesta por una atención oncológica de excelencia que integra asistencia, innovación e investigación en beneficio del paciente.

La Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico se concibe también como una plataforma para el desarrollo de proyectos de investigación clínica, orientados a optimizar el abordaje de las necesidades más frecuentes de esta población en crecimiento, contribuyendo así a generar conocimiento y mejorar los estándares de atención en oncología a largo plazo.