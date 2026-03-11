Analizan el agua del váter de toda España y los resultados son dignos de estudio: las drogas que más se consumen en cada comunidad

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El (poco) consumo de drogas es uno de los mayores indicativos del bienestar de una sociedad. Para medirlo, lo común sería pensar en la cantidad requisada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o encuestas realizadas a la población. Sin embargo, un último estudio de las aguas residuales ha esclarecido qué ciudades lideran el consumo de estas sustancias.

Madrid consume 369 miligramos de cocaína diarios por cada 100.000 habitantes, mucha más que la consumida por los residentes en Barcelona (349 miligramos). Sin embargo, la ciudad condal triplica en el consumo de cannabis a la capital, 220 miligramos por los 77,2 de Madrid. Estas son algunas de las conclusiones que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid en su último análisis de muestras de aguas residuales urbanas. Las muestras han sido recogidas en 7 campañas distintas entre septiembre de 2023 y octubre de 2025.

Comparadas con otras grandes ciudades españolas, tanto Madrid como Barcelona se quedan bastante atrás respecto al consumo de cocaína. Ciudades como Santiago de Compostela —609 mg—, Lérida —623—, Castellón —752— o Tarragona —1.482— superan con un amplio margen a Madrid y Barcelona, mientras lideran el consumo de esta droga en nuestro país. En las principales ciudades europeas, el consumo también supera al de las dos ciudades más grandes de nuestro país. Lisboa, Oporto, Milán o Roma son algunos de los ejemplos donde se consume mucho más polvo blanco que en Madrid o Barcelona.

Patrones en el consumo

En el estudio, elaborado por los laboratorios de Madrid Salud, se han recogido más de 400 muestras en lapsos de 24 horas a la entrada de ocho plantas depuradoras de la ciudad de Madrid. En él se han buscado muestras de más de 20 distintas sustancias, desde medicamentos a drogas ilegales. Además de la cantidad de uso, se han estudiado los patrones de consumo de drogas de los ciudadanos. La cantidad de sustancias ilegales encontradas es mayor durante los fines de semana —especialmente el MDMA—, mientras que los medicamentos mantienen un nivel de consumo constante.