Los estudiantes de Baleares de 14 a 18 años son de los primeros de toda España en fumar porros, sólo por detrás de Ceuta (14,4 años de media) y empatados con Castilla-La Mancha y Andalucía (14,7).

Es uno de los datos recogidos en la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias de 2025 (Estudes) presentada este miércoles por el Ministerio de Sanidad y que deja en mínimos históricos el consumo de sustancias psicoativas entre los alumnos de secundaria en el conjunto de España.

El informe, que para Baleares emplea una muestra de 868 estudiantes de entre 14 y 18 años, revela que los jóvenes del archipiélago se inician en el consumo de tabaco a los 14,2 años, ligeramente por encima de la media nacional, de 14,1.

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque los datos de 2025 reflejan un descenso notable respecto al año anterior en todos los tramos temporales. Un 21 % del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 26,9% en 2023), un 15,5% en los últimos 12 meses (frente al 21,8%) y un 11,6 % en los últimos 30 días (frente al 15,6%).

Al estudiar la prevalencia de consumo de las sustancias psicoativas, el informe del Ministerio de Sanidad pone de relieve que las más consumidas por los jóvenes de entre 14 y 18 años del archipiélago son las bebidas alcohólica, seguidas por los cigarrillos electrónicos.

Así, de los más de 800 alumnos encuestados, el 69,6% dijo haber bebido alcohol al menos una vez en la vida, el 64,5% en el último año y el 43,5% en el último mes.

En esa línea, el 37,7% reconoció haber tenido una borrachera en algún momento de su vida, el 32,6% en el último año y el 13,6% en los últimos 30 días. En ambos casos, la prevalencia de consumo es ligeramente mayor entre las mujeres cuando se habla de los dos primeros supuestos, pero no en el tercero.

Por lo que respecta al consumo de tabaco, el 24,6% de los estudiantes de secundaria de Baleares han fumado alguna vez en su vida, el 17,9% en los últimos 12 meses y el 12,2% en el último mes. Aquí las tasas son más elevadas entre los hombres que entre las mujeres.

El 22,35% dijo haber fumado cannabis alguna vez en su vida, el 15,1% en el último año y el 11,7% en el último mes, con clara predominancia de los hombres sobre las mujeres.

El consumo de cigarrillos electrónicos, por el contrario, es sensiblemente más habitual entre ellas. El 46,9% de los jóvenes de las Islas los ha fumado alguna vez y el 37,8% lo ha hecho en el último año.

Mínimos históricos en España

Según el estudio, en el conjunto de España el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años ha registrado mínimos históricos.

«Los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años, desde que existen registros. Las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas», ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos.

El informe muestra un descenso en la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes en todos los tramos temporales analizados. En particular, el consumo en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol; 6,5 puntos para el tabaco, y 6,3 puntos para el cannabis. También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014.

«Estos datos nos dicen algo muy claro, y es que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio», ha destacado García.

El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior de 2023. El 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71,0 por ciento en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8 por ciento en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

El consumo de tabaco también sigue una línea descendente y registra en 2025 los niveles más bajos de toda la serie histórica. El 27,3 por ciento del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023), el 21,2 por ciento en los últimos 12 meses (frente al 27,7%) y el 15,5 por ciento en los últimos 30 días (frente al 21,0%). Además, el consumo diario en el último mes se reduce al 4,3 por ciento, lo que supone una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 7,5 por ciento registrado en 2023.

La edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4 años. La modalidad más común combina cigarrillos de cajetilla y de liar, y el 46,4 por ciento de los fumadores ha intentado dejar el hábito en el último año.