Cataluña alerta a la OMS de un nuevo caso de gripe porcina con transmisión entre humanos

Fact checked

La Generalitat de Cataluña ha confirmado la detección de un caso de gripe porcina A (H1N1) en un anciano de 83 años residente en la provincia de Lérida que, según los propios investigadores, habría contraído el virus de otra persona y no de ningún cerdo. Así estaríamos ante la primera transmisión persona a persona de gripe porcina documentada en España, un escenario que ha encendido todas las alarmas entre los organismos sanitarios internacionales por su temido potencial pandémico.

El caso fue detectado el 11 de febrero y la Generalitat notificó el positivo al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Gobierno central el 13 de febrero, dos días después del diagnóstico. Posteriormente lo comunicó a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tal y como obliga el Reglamento Sanitario Internacional.

Tanto el Gobierno catalán como el CCAES y la OMS insisten en que el riesgo para la población general se considera “actualmente muy bajo”. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicado que no se han detectado más casos en la zona de Lleida ni se ha registrado un aumento de las infecciones respiratorias en la comarca.

El elemento más inquietante de este caso es su origen. El paciente, un hombre de 83 años que ya se ha recuperado, no tuvo ningún contacto con cerdos ni con explotaciones ganaderas. Tampoco ninguno de sus contactos cercanos. Las PCR realizadas a estas personas han dado resultado negativo y permanecieron asintomáticas durante el período de vigilancia.

La conclusión a la que han llegado los investigadores es que el anciano fue contagiado por otra persona asintomática que, a su vez, había contraído el virus de un animal o de un tercer individuo. Es decir, el virus saltó de persona a persona sin que se haya podido identificar la cadena de transmisión completa.

La secuenciación genética, realizada primero en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y posteriormente confirmada por el laboratorio colaborador de la OMS, ha identificado el patógeno como gripe porcina A(H1N1)v, perteneciente al linaje euroasiático H1 1C.2.2.

El peligro real de estos virus reside precisamente en su capacidad de recombinación: si un cerdo se infecta simultáneamente de gripe porcina y gripe humana, el resultado puede ser un virus híbrido con la capacidad de transmisión entre personas de la gripe humana y la virulencia potencialmente mayor de la cepa animal.