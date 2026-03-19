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Una reciente investigación publicada en la revista Nature Communications ha revelado que muchos tumores humanos presentan una fuerte dependencia metabólica del glutatión, un antioxidante que tradicionalmente se consideraba únicamente un protector frente al daño celular. Este hallazgo cambia la visión clásica del papel de los antioxidantes en el cáncer, ya que demuestra que las células tumorales no sólo toleran altos niveles de glutatión, sino que en –ocasiones– lo utilizan activamente para crecer, sobrevivir y resistir el estrés oxidativo.

El glutatión es una pequeña molécula formada por tres aminoácidos —glutamato, cisteína y glicina— y es el principal antioxidante intracelular del organismo. Su función más conocida es neutralizar radicales libres y reparar moléculas dañadas por la oxidación. En condiciones normales, esta actividad protege a las células sanas del envejecimiento y de mutaciones. Sin embargo, en el cáncer, esta misma función puede favorecer la supervivencia de células malignas que están sometidas a altos niveles de estrés metabólico.

¿Dónde se encuentra el glutatión en el organismo?

El glutatión se sintetiza en prácticamente todas las células del cuerpo, aunque el hígado es el órgano que contiene las concentraciones más elevadas y actúa como principal regulador de sus niveles en sangre. A escala celular, el glutatión se encuentra en diferentes compartimentos internos. Aproximadamente el 80–85 % del glutatión total está en el citoplasma, donde participa en la detoxificación y en la defensa antioxidante general.

El resto se distribuye en otros orgánulos, especialmente en las mitocondrias, que contienen entre un 10 y un 15 % del glutatión celular. Esta localización es crucial, porque las mitocondrias son el principal sitio de producción de especies reactivas de oxígeno durante la respiración celular. El glutatión mitocondrial protege a estas estructuras y evita que el daño oxidativo desencadene la muerte celular. También se detectan cantidades menores en el núcleo y en el retículo endoplásmico, donde participa en la regulación de la expresión génica y en el plegamiento correcto de proteínas.

Estas imágenes muestran la distribución del glutatión dentro de la célula, destacando su presencia en citosol, mitocondrias, núcleo y otros compartimentos donde mantiene el equilibrio redox.

Cómo los tumores utilizan el glutatión para sobrevivir

Las células cancerosas viven en un entorno muy hostil, caracterizado por falta de oxígeno, escasez de nutrientes y elevados niveles de radicales libres. Para sobrevivir en estas condiciones, reprograman su metabolismo y aumentan la producción de glutatión. Los estudios publicados en Nature muestran que los tumores activan genes implicados en la síntesis de este antioxidante y acumulan tanto su forma reducida (GSH) como su forma oxidada (GSSG).

Esta acumulación les permite neutralizar el estrés oxidativo que normalmente destruiría a una célula dañada. De esta forma, el glutatión actúa como un escudo químico que protege el ADN, las membranas y las proteínas de las células malignas, facilitando su proliferación y su capacidad de formar metástasis.

El glutatión como fuente de nutrientes

Además de su papel antioxidante, los investigadores han descubierto que las células tumorales pueden degradar el glutatión para reutilizar sus aminoácidos. En entornos pobres en nutrientes, esta molécula funciona como una reserva metabólica que proporciona materia prima para la síntesis de proteínas y otras biomoléculas esenciales. Este comportamiento es lo que ha llevado a los científicos a describir a los tumores como «adictos» al glutatión, ya que dependen de él tanto para protegerse como para alimentarse.

Implicaciones terapéuticas del descubrimiento

El hecho de que los tumores dependan más del glutatión que las células normales abre una oportunidad terapéutica importante. Si se bloquea la síntesis o el transporte de glutatión hacia compartimentos críticos como la mitocondria, las células cancerosas acumulan radicales libres y pueden morir por estrés oxidativo o por un tipo de muerte celular llamado ferroptosis. Por ello, varios grupos de investigación están desarrollando fármacos capaces de reducir selectivamente el glutatión en tumores, con la esperanza de debilitar su principal sistema de defensa sin dañar gravemente a los tejidos sanos.

Presente en alimentos y suplementos

Aunque este estudio revela que las células tumorales pueden «usar» el glutatión para crecer, esto no significa que debamos dejar de consumir alimentos ricos en este antioxidante. Verduras como el brócoli, espinacas, espárragos o frutas como la sandía y el pomelo siguen siendo muy saludables y aportan numerosos beneficios para la salud general, incluyendo protección frente al estrés oxidativo y apoyo al sistema inmunitario. Sólo en algunas ocasiones las células tumorales se sirven del mismo. Por ello, hay que distinguir este estudio y su potencial para comprender mejor a esta enfermedad.

Los hallazgos actuales provienen de estudios experimentales que observan un fenómeno específico en células cancerosas en condiciones controladas, por lo que ocurre de manera puntual y no implica riesgos directos para la dieta diaria. Mantener una alimentación variada y rica en antioxidantes sigue siendo recomendable para la mayoría de la población.

Los suplementos de glutatión o de sus precursores (como la N‑acetilcisteína, NAC) se utilizan principalmente para aumentar los niveles de este antioxidante en el cuerpo, lo que puede tener varios efectos beneficiosos. Sin embargo, hay que distinguir entre uso general saludable y uso clínico o experimental.