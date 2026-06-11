Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un estudio del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia apunta a que el escáner lumbar, una prueba de imagen de uso habitual en la práctica clínica, podría convertirse en una herramienta de cribado oportunista para detectar osteoporosis sin necesidad de pruebas adicionales en determinados pacientes.

La investigación, presentada en el 40º Congreso de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), parte de la idea de aprovechar exploraciones que ya se realizan de forma rutinaria —como TAC o resonancia magnética en pacientes con dolor lumbar, fracturas o patología degenerativa— para identificar de forma precoz a personas con pérdida de masa ósea que podrían pasar desapercibidas en la práctica clínica habitual.

La osteoporosis afecta a más de tres millones de personas en España, especialmente a mujeres mayores de 50 años, pacientes en tratamiento prolongado con corticoides y personas con enfermedades oncológicas. Se trata de una patología que debilita progresivamente la estructura interna del hueso, aumentando el riesgo de fracturas graves ante traumatismos leves, como las de cadera, muñeca o vértebras.

Actualmente, la técnica de referencia para su diagnóstico es la densitometría ósea, aunque no siempre se solicita de forma sistemática y su interpretación puede verse dificultada por cambios degenerativos asociados al envejecimiento. En este contexto, los investigadores plantean que otras pruebas de imagen ya disponibles en el sistema sanitario podrían desempeñar un papel complementario en la detección precoz de la enfermedad.

El equipo, formado por los doctores Pablo Ulldemolins, Juan Pedro Mencía y Arthur Maes, bajo la coordinación de la doctora Teresa Bas, ha analizado si las imágenes obtenidas mediante TAC lumbar pueden aportar información útil sobre el estado del hueso más allá del motivo por el que se solicita la prueba.

Calidad ósea

Según explica Ulldemolins, los TAC realizados por otras indicaciones podrían aprovecharse para valorar la calidad ósea del paciente, lo que permitiría adelantar diagnósticos, evitar algunas densitometrías y reducir costes sanitarios. Además, esta información podría ayudar a anticipar el riesgo de nuevas fracturas e iniciar tratamientos preventivos de forma más temprana.

Los resultados del estudio indican que el análisis de las imágenes del TAC lumbar no solo se correlaciona con la densidad mineral ósea medida por densitometría, sino que también podría ayudar a predecir la aparición de fracturas en otras localizaciones del cuerpo.

De cara al futuro, el equipo investigador trabaja en trasladar estos hallazgos a la resonancia magnética, una técnica de uso muy extendido en el estudio del dolor lumbar y que, además, no implica exposición a radiación.

Los doctores Mencía y Maes destacan también el entorno del Hospital La Fe como clave para este tipo de investigaciones, subrayando el apoyo institucional y la colaboración con el servicio liderado por la doctora Teresa Bas.