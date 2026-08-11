Oxford, Harvard y Yale cuestionan a Mónica García: «No debería equiparar cigarrillos y productos sin combustión»

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Mientras el Ministerio de Sanidad de Mónica García continúa avanzando en una reforma de la Ley del Tabaco que endurece las restricciones sobre todos los productos con nicotina, incluidos los vapeadores y otros productos sin combustión, una de las organizaciones científicas más influyentes del mundo en investigación sobre tabaquismo acaba de publicar una declaración que apunta en una dirección diferente.

La Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT), considerada una de las principales sociedades científicas internacionales especializadas en nicotina y tabaquismo, ha publicado en JAMA, una de las revistas médicas de mayor prestigio del mundo, un documento que constituye una de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha a favor de incorporar los cigarrillos electrónicos como una herramienta más para ayudar a los fumadores a abandonar el tabaco.

El documento, elaborado por el grupo de expertos en reducción de daño de la SRNT, concluye que los cigarrillos electrónicos con nicotina son menos dañinos que los cigarrillos convencionales y señala que han demostrado ser más eficaces para dejar de fumar que las terapias de reemplazo de nicotina aprobadas por la FDA. Por ello, recomienda que los médicos incorporen esta alternativa a las conversaciones con aquellos fumadores que desean abandonar el cigarrillo.

Oxford, Harvard y Yale

La relevancia del documento se ve reforzada por la trayectoria de los investigadores que lo firman. Entre ellos figuran especialistas de instituciones de referencia mundial como Oxford University, Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital, Yale School of Medicine, Rutgers University, University of Wisconsin y University of Kansas Medical Center.

Además, en el documento no se declara financiación procedente de la industria tabaquera ni de fabricantes de cigarrillos electrónicos. Las fuentes de financiación declaradas proceden de organismos públicos y académicos, entre ellos los National Institutes of Health (NIH), el National Cancer Institute (NCI), la FDA estadounidense y entidades públicas de Australia y Nueva Zelanda.

Nueva ley del tabaco

La publicación cobra especial relevancia en el contexto español. Mientras la futura normativa busca equiparar cada vez más el tratamiento regulatorio de los vapeadores y otros productos sin combustión al del cigarrillo convencional, los autores recuerdan que la evidencia científica sitúa estos productos en una posición diferente desde el punto de vista sanitario.

Según este artículo, la combustión es la principal causa del daño asociado al tabaquismo y la sustitución completa del cigarrillo por vapeadores se asocia a una reducción muy significativa de la exposición a sustancias tóxicas, que en algunos casos puede situarse hasta un 90% por debajo de la registrada en fumadores.

La confusión llega a consultas médicas

Uno de los mensajes más relevantes para el debate regulatorio es la advertencia sobre el creciente desfase entre la percepción pública y la evidencia científica. Los autores señalan que muchos ciudadanos e incluso profesionales sanitarios creen erróneamente que vapear es tan perjudicial como fumar o incluso más dañino, una percepción que consideran incompatible con la evidencia disponible.

«La percepción pública de los riesgos del vapeo se ha vuelto progresivamente más negativa», advierten los investigadores, alertando de que estas creencias pueden impedir que algunos fumadores abandonen el cigarrillo convencional.

El trabajo también aborda algunas de las ideas más extendidas en torno al vapeo. Los autores recuerdan que el brote de lesiones pulmonares registrado en Estados Unidos en 2019 no estuvo relacionado con cigarrillos electrónicos con nicotina autorizados, sino con productos ilícitos que contenían THC contaminado con acetato de vitamina E.

Asimismo, destacan que numerosos mensajes de salud pública dirigidos a prevenir el consumo entre los jóvenes pueden haber generado confusión entre los fumadores adultos, precisamente el colectivo para el que estos productos pueden representar una alternativa de menor riesgo que continuar fumando cigarrillos convencionales.

La conclusión del documento es clara: ante los casi medio millón de fallecimientos anuales atribuidos al tabaquismo en Estados Unidos y la evidencia acumulada sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, los autores consideran que ha llegado el momento de incluirlos en las conversaciones sobre cesación tabáquica.

El posicionamiento llega precisamente cuando España debate una regulación orientada a equiparar cada vez más las alternativas sin combustión con el cigarrillo convencional.

Protección a los menores

En España existe además un problema que debería situarse en el centro de cualquier reforma legislativa: la proliferación de vapeadores y otros productos con nicotina vendidos de forma ilegal, sin controles de seguridad o al margen de los canales autorizados, así como la facilidad con la que muchos menores pueden acceder a ellos. La protección de niños y adolescentes debe ser la prioridad absoluta de cualquier ley antitabaco, reforzando la vigilancia, endureciendo las sanciones contra el mercado ilícito y garantizando el cumplimiento efectivo de la prohibición de venta a menores.

Numerosos expertos consideran que estas medidas deberían abordarse con la misma o mayor intensidad que otras iniciativas regulatorias, como las restricciones en terrazas o espacios abiertos. Al mismo tiempo, las políticas públicas para reducir el tabaquismo deberían apoyarse en la mejor evidencia científica disponible, diferenciando entre productos y riesgos, con el objetivo último de disminuir el consumo de cigarrillos convencionales y proteger la salud de toda la población, especialmente la de los más jóvenes.