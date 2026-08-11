Los oftalmólogos coinciden: no usar las medidas de protección adecuadas para ver el eclipse del 12 de agosto puede provocar daños irreversibles en los ojos

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Faltan pocos días para el eclipse del 12 de agosto, un fenómeno astronómico que se podrá ver como total en buena parte del norte peninsular y en Baleares, y como parcial en el resto del país. La cita, que coincidirá con la puesta de sol, ha disparado el interés de miles de personas que ya buscan el mejor lugar desde donde observarlo.

Sin embargo, junto con la expectación, también ha crecido la preocupación de los profesionales sanitarios. Distintos colegios de oftalmología y hospitales de toda España han lanzado en las últimas semanas avisos parecidos sobre la forma correcta de mirar al cielo durante el eclipse y sobre lo que puede pasar si no se hace.

¿Qué le ocurre al ojo si no llevas protección homologada durante el eclipse del 12 de agosto?

Los oftalmólogos consultados por distintos medios coinciden en el diagnóstico: mirar directamente al sol durante el eclipse del 12 de agosto sin las gafas adecuadas puede provocar una retinopatía solar, una quemadura térmica y fotoquímica que afecta a la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión que se usa para leer o reconocer caras.

Y cabe remarcar aquí que el daño, cuando se produce, no tiene tratamiento médico ni quirúrgico y puede dejar secuelas para toda la vida.

Lo más inquietante, según los especialistas, es que el ojo no avisa mientras se está produciendo la lesión.

El doctor Juan Durán, director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología de Bilbao, lo resume de forma directa: «La retina no duele. La retina sirve para ver, no para sentir, ni tiene sensores de dolor».

Eso significa que una persona puede sufrir una quemadura ocular grave sin notar ninguna molestia en el momento, y descubrirlo solo cuando ya es demasiado tarde.

Los síntomas del daño ocular por el eclipse pueden tardar horas en aparecer

Como se anticipó recién, los primeros efectos de la retinopatía solar no suelen notarse durante la observación, sino varias horas después, cuando el tejido dañado empieza a manifestar síntomas. Entre las señales de alarma que describen los oftalmólogos están las siguientes:

Visión borrosa o pérdida de agudeza visual.

Una mancha o punto ciego en el centro del campo visual (escotoma).

Alteración en la percepción de los colores.

Dificultad para leer o enfocar objetos pequeños.

Líneas rectas que se ven distorsionadas u onduladas.

A este cuadro se puede sumar otro distinto, más leve pero también molesto: el que provoca la propia exposición prolongada al sol en la superficie del ojo.

El doctor Miguel Contreras, del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla, señala que «lo primero con lo que el ojo puede dar síntomas es con la presencia de enrojecimiento, lagrimeo» y sensación de arenilla, molestias que conviene vigilar en los días posteriores al eclipse.

¿Cómo hay que protegerse para ver el eclipse del 12 de agosto sin riesgo?

La única forma segura de observar el fenómeno es con gafas homologadas con el marcado ISO 12312-2, el estándar internacional que garantiza un filtrado suficiente de la radiación solar. Antes de usarlas, conviene revisar que no tengan arañazos ni agujeros y comprobar que llevan el sello CE.

Los oftalmólogos insisten además en estas precauciones:

No sustituir las gafas homologadas por gafas de sol normales, radiografías, negativos fotográficos o discos compactos.

No mirar el eclipse a través de prismáticos, telescopios o cámaras de fotos sin un filtro solar profesional acoplado.

Limitar la observación directa a periodos breves, de no más de 30 segundos, con descansos entre uno y otro.

Supervisar en todo momento a los niños, que son especialmente vulnerables a este tipo de lesiones.

Solo en la franja donde el eclipse sea total existe un instante en el que se pueden retirar las gafas: mientras el disco solar quede completamente cubierto por la Luna. En cuanto reaparece el más mínimo destello, hay que volver a colocarse la protección de inmediato.

¿Dónde y a qué hora se podrá ver el eclipse del 12 de agosto en España?

El eclipse será total en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares, en una franja que recorre Galicia, Asturias, León, Burgos, Soria y Zaragoza hasta llegar a las islas.

En el resto del país, incluida la mitad sur, se verá como parcial. La totalidad coincidirá con la puesta de sol, alrededor de las 20:30 horas en la Península, y su duración máxima rondará un minuto y 48 segundos en zonas de Asturias, León, Palencia y Burgos.

Al producirse al atardecer, con el sol muy bajo en el horizonte, conviene buscar puntos con buena visión hacia el oeste y evitar edificios o montañas que puedan tapar el fenómeno en sus últimos minutos.

En La Coruña, por ejemplo, el eclipse arrancará a las 19:31 horas, alcanzará su punto máximo a las 20:28 horas y la fase de totalidad apenas durará 76 segundos: el tiempo justo para quitarse las gafas, mirar al cielo y volver a ponérselas.