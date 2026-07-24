Ni se te ocurra ir con unas gafas de sol cualquiera: los ópticos avisan sobre las únicas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

España se prepara para un eclipse solar que no se veía desde 1912. Faltan pocos días para el 12 de agosto y en ópticas, farmacias y tiendas online ya ha empezado la carrera por hacerse con unas gafas para observarlo. El problema aquí es que no todo lo que se vende bajo esa etiqueta sirve realmente para proteger los ojos.

Oftalmólogos y farmacéuticos llevan semanas repitiendo la misma advertencia de cara al eclipse solar: mirar al Sol, aunque sea unos segundos, puede dejar secuelas para toda la vida. La confusión está en que muchas gafas de sol e incluso algunos filtros caseros parecen ofrecer protección cuando en realidad no cumplen ningún estándar de seguridad.

Las gafas homologadas con norma ISO 12312-2, la única opción segura para ver el eclipse solar

La respuesta que dan de forma unánime ópticos, oftalmólogos y astrónomos es una sola: las gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2:2015 con marcado CE. Son las únicas que garantizan una protección real frente a la radiación solar directa.

Según los datos que maneja el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, estas gafas reducen la luz solar directa unas 100.000 veces, bloquean el 100% de la radiación ultravioleta y filtran el 97% de la infrarroja.

Antes de comprarlas, conviene fijarse en los siguientes detalles del envase:

Que indiquen expresamente la norma ISO 12312-2:2015 .

. Que incluyan marcado CE y las advertencias en español.

Que la lente no tenga arañazos, agujeros ni el filtro despegado del marco.

Las asociaciones de consumidores insisten en que un producto sin esa certificación, por muy oscuro que parezca el cristal, no ofrece ninguna garantía real.

¿Por qué las gafas de sol normales no sirven para mirar al Sol?

El oftalmólogo Juan Durán, director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología de Bilbao, explica que el daño se concentra en la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión de detalle.

«Si miramos directamente al eclipse, va a haber una alteración de los fotorreceptores de esa zona, que puede ser irreversible y puede hacer que la visión central quede afectada, incluso de por vida», advierte el especialista, consultado por la cadena radial Cope.

Lo más peligroso de la retinopatía solar es que no avisa con dolor. «La retina no duele. La retina sirve para ver, no para sentir, no tiene sensores de dolor», resume Durán. Por eso alguien puede dañarse la vista sin notar nada hasta horas después, cuando la lesión ya está hecha.

Tampoco sirven los trucos caseros que circulan cada vez que se acerca un eclipse. «Hay también un poco esta leyenda urbana de que las radiografías filtran. Esto no es cierto», zanja el oftalmólogo.

María Isabel Andrés Martín, vocal nacional de Farmacéuticos en Óptica Oftálmica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, lo resume con una frase corta: «Oscuro no significa seguro», en referencia a las gafas de sol convencionales.

Dónde comprar las gafas homologadas para el eclipse y qué precio tienen

Las gafas homologadas ya se encuentran en cadenas como General Óptica, Multiópticas o Soloptical, además de en ópticas de barrio y tiendas especializadas en astronomía. Los precios oscilan entre los 3 € por unidad en los modelos de cartón y los 10 € en las versiones de plástico rígido, con descuentos si se compran en packs a partir de diez unidades.

Los fabricantes y las asociaciones astronómicas recomiendan seguir las siguientes pautas básicas de uso:

No superar los tres minutos seguidos de observación directa.

seguidos de observación directa. Colocarse las gafas antes de mirar al Sol, nunca después.

Revisar la lente antes de cada uso, buscando arañazos o el filtro despegado.

No combinarlas con gafas de sol convencionales ni usarlas para conducir.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar en España?

El eclipse arrancará a media tarde del 12 de agosto y alcanzará su fase total en una franja que cruza el norte peninsular y Baleares, con permanencia en ciudades como Bilbao, Santander, Burgos, Zaragoza, Valencia o Palma de Mallorca.

En Madrid y en buena parte del sur solo se verá como parcial, con el Sol cada vez más bajo sobre el horizonte. En La Coruña la fase total durará 76 segundos; en Burgos, 104.

Y para concluir, cabe aclarar que el fenómeno no será un caso aislado: España volverá a vivir un eclipse total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028, aunque ninguno despertará la expectación del 12 de agosto, al ser el primero visible desde la península en más de un siglo.