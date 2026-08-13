Todo el mundo dice que el próximo eclipse es en 2027 pero pocos saben que en dos semanas hay otro: las zonas donde se podrá ver

A pesar de la emoción por el eclipse total de Sol que se pudo ver en España, muchos se preguntan cuándo será el siguiente en verse. Lo cierto es que nos esperan un trío de eclipses solares de 2026, 2027 y 2028, pero realmente hay uno más cerca. Más concretamente, dentro de dos semanas, el próximo 28 de agosto, habrá un eclipse parcial de Luna.

En esa ocasión, no será el sol el que desaparezca, sino que será la Luna la que se oscurezca al atravesar la sombra proyectada por la Tierra. Aunque este fenómeno sea visible en toda España, habrá notables diferencias dependiendo del lugar de donde se vea. Tendrá lugar de madrugada, aunque su visibilidad será muy diferente dependiendo de la zona.

Las mejores condiciones para verlo se darán en el oeste de la península, Canarias y Ceuta, donde la Luna se pondrá después de que haya terminado la fase parcial. Zonas como Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y zonas occidentales de Andalucía estarán entre los territorios mejor situados. Este eclipse no será único en el mundo. También lo podrán ver en alguna de sus fases desde el oeste de Asia, Europa, África y América.

Qué es un eclipse de Luna

Este tipo de eclipses se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, por lo que nuestro planeta bloquea la luz solar que normalmente ilumina el satélite. Para que esto suceda, el Sol, la Tierra y la Luna tienen que alcanzar una determinada alineación.

La gran diferencia con uno del Sol es la posición de los tres astros. En un solar, como el vivido el 12 de agosto, la Luna es la que se interpone entre el Sol y la Tierra. En uno lunar, sucede justo lo contrario: es la Tierra la que queda situada entre el Sol y la Luna, y es su sombra la que oscurece el satélite. Al ser un eclipse parcial, nuestro satélite no quedará completamente sumergido en la parte más oscura de la sombra terrestre, al solo estar una parte del disco lunar cubierta.