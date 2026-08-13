Parece increíble pero en 2027 España volverá a tener un eclipse solar y sólo se podrá ver en esta zona del país

España volverá a tener un eclipse solar y sólo se podrá ver en esta zona del país este próximo 2027. La temporada de eclipses ha empezado, vamos a tener la suerte de vivir hasta 3 eclipses solares totales en estos años, empezando por el que hemos dejado atrás hace unas horas, el de 2026 y acabando en 2028 con el último. Podemos preparar las gafas para usarlas y descubrir la belleza de un fenómeno poco común.

A lo largo de la vida, podemos tener la suerte de ver 1 eclipse solar sin movernos de casa. Los más afortunados ya podemos anotar que hemos tenido el privilegio de verlo en primera persona. Sin necesidad de desplazarse, algo que hacen los amantes de estos espectáculos y que seguramente les llevará el año que viene a Egipto. País que dentro de unos meses tendrá un eclipse solar que también afectará a España, en este punto del planeta se vivirán más de 5 minutos de total oscuridad, reafirmando la magia del lugar en el que se construyeron las pirámides mirando al cielo. Pero, no será necesario que nos desplacemos tan lejos, en nuestro país vamos a volver a ver el sol taparse por completo.

Sólo se podrá ver en esta zona del país

La realidad es que vamos a tener hasta 3 eclipses de sol que afectarán a nuestro país. Algo que parece imposible, pero acabará siendo una realidad, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. Ver 1 eclipse a lo largo de una vida ya es algo excepcional, pero en menos de 1 año, podremos ver 2 si vivimos en esta parte del país.

La manera en la que el sol se queda eclipsado por una luna mucho más pequeña, pero tan poderosa que es capaz de sumergirnos en una oscuridad total, es increíble. Podremos empezar a prepararnos para ver un evento de estos que impresionan y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días.

Este eclipse de sol que acabamos de dejar atrás puede ser el primero de muchos, si vivimos o tenemos algunos familiares en esta zona de España, podremos ponernos de nuevo las gafas para un evento que será igual o más espectacular. También será en el mes de agosto, pero del 2027.

En 2027 España volverá a tener un eclipse solar

España volver a tener un eclipse solar en 2027, cuando aún no hemos acabado de digerir la magia del primero de esta tanda de eclipses que nos visitará de forma casi reiterada, si tenemos en cuenta que vamos a vivir una temporada de eclipses sin precedentes en nuestro país.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «Apenas un año después, el 2 de agosto de 2027, el fenómeno se repetirá… pero en condiciones radicalmente distintas. La franja de totalidad cruzará el sur peninsular, incluyendo zonas de Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Esta vez, el Sol estará mucho más alto en el cielo, lo que eliminará las limitaciones del horizonte y permitirá una observación mucho más completa. Sin embargo, el aspecto que realmente distingue a este eclipse es su duración. En lugares clave cercanos al estrecho de Gibraltar, la totalidad podrá rozar a los cinco minutos. Algo que, en términos astronómicos, se traduce en una duración notablemente elevada. Ya que, la gran mayoría de los eclipses totales no llegan ni a cubrir apenas, los dos o tres minutos. Un tiempo adicional, que juega a favor de esta experiencia. Y que permite observar con más detalle las fases previas: la aparición del llamado “anillo de diamante”, los últimos rayos de luz solar filtrándose entre los relieves lunares, o las sombras que se vuelven más definidas y extrañas a medida que la luz desaparece. También permite percibir mejor los cambios en el entorno. La temperatura puede descender ligeramente. Los animales modifican su comportamiento. La percepción del tiempo se altera. Y, sobre todo, la oscuridad es más profunda. A diferencia del eclipse de 2026, donde la cercanía del atardecer suaviza el contraste, en 2027 el cielo se oscurecerá de forma más abrupta. El efecto será más cercano al de una noche repentina en pleno día. Por todo ello, este segundo eclipse se perfila como el más espectacular de los tres. El más completo. El que reunirá las mejores condiciones de observación».

Siguiendo con la misma explicacion, nos quedará un nuevo eclipse: «El tercer episodio llegará el 26 de enero de 2028. Y lo hará con una geometría distinta. En esta ocasión, la Luna no cubrirá completamente el Sol. Es decir, se producirá un eclipse anular. La explicación se haya en la órbita lunar. La distancia entre la Tierra y la Luna no es constante. Cuando nuestro satélite se encuentra en su punto más lejano, su tamaño aparente por ende, disminuye ligeramente. Lo suficiente como para no tapar por completo el disco solar y generar esa visión óptica desde la Tierra. El resultado es una imagen muy característica: un anillo luminoso rodeando la silueta oscura que sería la Luna. En España, la trayectoria del eclipse cruzará la península de suroeste a noreste, también en las últimas horas del día. En este caso, la luz del día no desaparecerá por completo, pero sí se verá modificada. Adoptando así el paisaje, una diferente tonalidad, con una luz más débil y difusa. No habrá oscuridad total ni estrellas visibles, pero sí una sensación poco habitual, difícil de describir con precisión. Desde el punto de vista visual, es un fenómeno menos dramático que un eclipse total. Sin embargo, su singularidad reside en esa imagen perfecta del “anillo de fuego”, que no se observa en los otros casos».