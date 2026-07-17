El Govern balear pide «evitar los desplazamientos innecesarios» en coche el día del eclipse solar

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha preparado un operativo para el día del eclipse solar con restricciones de tráfico en la zona de Playa de Palma, garantías de acceso a las infraestructuras críticas y un aforo inicial de 75.000 personas en la zona oficial de observación, aunque podría llegar a albergar a más gente.

El primer teniente de alcalde del Consistorio, Javier Bonet, ha explicado este viernes en rueda de prensa algunas de las medidas que desplegará la corporación local para garantizar la seguridad y el disfrute del evento astronómico.

De esta manera, se ha previsto el cierre de las diferentes salidas de la Ma-19 que dan acceso a Playa de Palma, a la que solo podrán acceder residentes y vehículos autorizados el día del eclipse.

Las restricciones de tráfico y estacionamiento comenzarán desde las 8.00 horas, con controles en los accesos de las salidas 6, 7a, 11 y 12 de la Ma-19 sentido Llucmajor, algo que se anunciará en los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico. Se habilitarán cambios de sentido en las salidas 4 y 10.

A esta hora únicamente se posibilitará el acceso a residentes de la zona, clientes de los establecimientos turísticos con plaza de aparcamiento privado y trabajadores que cuenten con una acreditación prevista. A las 12.00 horas la entrada quedará prohibida por estos accesos y se tendrá que ir hasta la rotonda de Es Pil·larí para que las personas autorizadas puedan entrar por un corredor de seguridad en la Ma-19 en dirección hacia Palma.

Este se reservará para ambulancias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios de emergencias y el transporte público, para dar acceso al aeropuerto de Palma y los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases.

También habrá una regulación del tráfico en la primera línea de la Playa de Palma para evitar una concentración de vehículos que pueda comprometer la seguridad.

Bonet ha subrayado que en Playa de Palma ya viven unas 35.000 personas, hay unas 34.000 plazas turísticas y las zonas aledañas suman otras 30.000 habitantes más, por lo que en total son unas 100.000 personas.

Preguntado por los aforos que en principio había estimado la Dirección General de Emergencias, ha reconocido que se superaría el operativo que tienen diseñado pero ha incidido en que estos planes admiten un mayor número de personas.

No obstante, ha remarcado que los drones permiten, a través de la inteligencia artificial, hacer un conteo de la gente que hay en una zona determinada, de modo que si se rebasaran los límites previstos se empezaría a restringir el acceso.

Aún así, ha puntualizado que el eclipse empezará sobre las 19.30 horas y el eclipse total no se producirá hasta alrededor de las 20.30 horas, que se verá «prácticamente sobre el horizonte».

Esto ha recalcado que impide la visión en buena parte de la Playa de Palma, por lo que la visión perfecta del eclipse solo se verá a partir del Balneario 4 y el término municipal de Llucmajor. Todo esto ha remarcado que lo tienen «estudiado» para que «salga lo mejor posible».

Igualmente, habrá un refuerzo de los servicios de vigilancia para prevenir «conductas incívicas». Sobre este asunto, Bonet ha incidido en que serán «escrupulosos» con «medidas excepcionales», de modo que no se permitirá entrar vidrio a la playa o no se permitirá poner música.