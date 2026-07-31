Así puedes fotografiar el eclipse solar con el móvil sin freír la cámara

El próximo 12 de agosto, la franja de totalidad cruzará España de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares, pasando por Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, además de la Comunidad Valenciana. Será el primer eclipse solar total visible desde la península en más de un siglo. La tentación de sacar el teléfono y grabarlo va a ser enorme, pero fotografiar el eclipse solar con el móvil sin las precauciones adecuadas puede dejar la cámara inservible en cuestión de minutos.

Qué le pasa al sensor si apuntas directamente al sol

El problema no es solo para la vista. El sensor de una cámara de móvil está diseñado para captar luz en condiciones normales, no la radiación concentrada de un sol sin filtrar durante una exposición larga. Ese exceso de luz puede quemar de forma permanente los diminutos fotodiodos del sensor, dejando manchas o puntos muertos que ya no se recuperan. Cuanto más tiempo pase el objetivo apuntando al sol sin protección, mayor es el riesgo, y el efecto no siempre es inmediato. A veces el daño se nota en fotos posteriores, cuando ya es tarde.

El filtro que necesitas antes de disparar

La única forma segura de encuadrar el sol durante las fases parciales es colocar un filtro solar homologado sobre el objetivo del móvil. Los especialistas insisten en que solo sirven los filtros certificados bajo la norma ISO 12312-2, la misma que deben cumplir las gafas de eclipse. Un truco habitual, y más barato que comprar un filtro específico para el teléfono, es sujetar unas gafas de eclipse homologadas justo delante de la lente mientras se dispara. Pero también se venden unos kits de gafas y lentes para el objetivo del móvil que puedes encontrar en Amazon.

Ajustes manuales para que la foto no salga quemada

Con el filtro puesto, el modo automático del móvil suele seguir sobreexponiendo la imagen, así que merece la pena entrar en el modo manual o profesional de la cámara. Bajar el ISO a valores de 100 o 200 y elegir una velocidad de obturación rápida, por debajo de 1/1000, ayuda a controlar la cantidad de luz que llega al sensor. Un trípode y el disparador por temporizador evitan además el temblor que arruina tantas fotos de larga exposición, algo especialmente importante si se quiere grabar vídeo de las distintas fases.

Cambios durante la totalidad

Durante los minutos de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar, la corona se vuelve visible y ya no hace falta el filtro. Es el único momento en el que se puede fotografiar el eclipse solar con el móvil sin protección, y conviene aprovecharlo porque la luz disponible cambia radicalmente respecto a las fases parciales. Eso sí, hay que estar atento al reloj: en cuanto el sol empieza a reaparecer, el filtro debe volver a colocarse de inmediato, antes de que llegue el primer destello de luz directa.

Con estas precauciones, el móvil puede dar buenos resultados, aunque conviene no esperar la calidad de un teleobjetivo profesional. La corona solar y los detalles finos requieren óptica especializada, así que lo más realista es plantear el móvil como herramienta para documentar el ambiente y el paisaje durante el eclipse, dejando el primer plano del sol a quienes cuenten con equipo dedicado.