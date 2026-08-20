Amazon multiplica por seis sus entregas con dron en EEUU mientras España da su primer paso

Amazon ha anunciado en su propio newsroom que su servicio de entregas por dron, Prime Air, pasará de operar en 11 emplazamientos repartidos por diez áreas metropolitanas de Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas a llegar a casi 500 ciudades y pueblos antes de que termine 2026. La compañía suma ya Georgia, Ohio, Illinois, Idaho y Nueva York a la lista de próximos estrenos. Es una expansión de seis veces su tamaño actual en apenas unos meses, algo que solo tiene sentido si el servicio ha dejado de ser el experimento vistoso que era hace un par de años y ha empezado a mover volumen real.

Qué puede llegar por el aire y en cuánto tiempo

Según los propios datos de Amazon, el dron entrega en un mínimo de 30 minutos desde el pago y en unos 60 minutos de media, sobre un radio de cobertura de alrededor de 175 millas cuadradas por cada centro logístico. El límite de peso es de 2,2 kilos, lo que basta para cubrir más del 60% de lo que compran habitualmente sus clientes.

Amazon asegura haber completado ya cientos de miles de entregas con dron a lo largo de 2026, con algunos centros logísticos moviendo miles de paquetes al día. El envío es gratuito para clientes Prime en pedidos de 50 dólares o más, cuesta 2,99 dólares por debajo de esa cifra y sube a 4,99 dólares para quien no tiene suscripción.

No, en España el dron todavía no te trae el paquete

El contraste con España es notable. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) acaba de conceder la primera autorización real para operar drones de carga en zonas pobladas más allá del alcance visual del piloto, un permiso para la empresa CATUAV con el dron de ala fija Eiger 3, del fabricante suizo RigiTech, bajo el nivel de riesgo SAIL III que define la normativa europea. Lo llamativo no es tanto el permiso en sí como la propia autocrítica de AESA, que ha reconocido que este paso llega, en palabras del regulador recogidas por el medio especializado Información Logística, «con años de retraso con respecto a otros países más avanzados», y que España ha tardado quince años en llegar hasta aquí.

Falta de normativa o falta de urgencia

No hace falta irse muy lejos para ver la diferencia de ritmo, Reino Unido tiene a Wing y Zipline operando en zonas residenciales desde 2022, y en Ruanda y Ghana llevan casi una década usando drones para repartir suministros médicos en zonas de difícil acceso. La Unión Europea sí dispone de un marco común, el llamado U-Space, pero su desarrollo lleva años arrastrándose entre administraciones nacionales que avanzan a velocidades muy distintas.

España es un territorio con una densidad urbana y una orografía que complican el vuelo de drones de carga más que la Norteamérica de baja densidad donde Amazon ha crecido. Pero entre esa prudencia razonable y quince años de retraso reconocidos por el propio regulador hay un margen considerable, y ahí es donde queda la pregunta abierta de cuánto tardaremos en ver algo parecido a Prime Air funcionando en una ciudad española.