La piel de elefante está inspirando una revolución en la construcción: un cemento que reduce la temperatura exterior en 20 grados

Un grupo de científicos publicó recientemente un estudio en la revista Advanced Materials que puede suponer una revolución en la construcción. El protagonista de esta investigación es el cemento que se basa en la piel de un elefante y que es capaz de reducir la temperatura exterior hasta 20 grados. Esta investigación ha sido llevada a cabo por profesionales de la Universidad de Pensilvania que han dado con un material que puede marcar un antes y un después. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo cemento inspirado en la piel de elefante.

Los científicos Qingya Huang y Kun-Hao Yu, los autores del estudio, han dado con un cemento que puede suponer una revolución en el mundo de la construcción y para ello se han inspirado en la piel de elefante. Concretamente, este material cementicio poroso se inspira en la forma en la que estos animales retienen el agua y el objeto principal de este estudio es aplicarlo a la construcción de edificios para que no tengan que necesitar de otros aparatos eléctricos para enfriar la vivienda.

Como sucede con la piel del elefante, que al no ser lisa se puede retener el agua para después rociar su cuerpo con ella, los experimentos demostraron que este material puede absorber el agua para luego retenerla y distribuirla a través de una red de microfisuras. Ahí se llevará a cabo un proceso de evaporación y extracción del calor de la superficie que hará que se rebaje la temperatura del edificio. Este material haría un efecto esponja en toda regla para convertir en frío el ambiente.

El estudio que puede suponer una revolución en la construcción

«Baldosas cementicias porosas inspiradas en la piel de elefante con redes de fisuras programables para refrigeración pasiva». Así es como se denomina el estudio publicado en la revista Advanced Materials recientemente y que cuenta con participación de investigadores de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Estos han resumido en su abstracto cómo han llegado a la conclusión de dar con un material como el cemento que ayudará a rebajar la temperatura de las casas.

«La evaporación pasiva del agua reduce la demanda energética de refrigeración de un edificio. Sin embargo, a menudo se desperdicia agua debido al rebote, la distribución desigual y el drenaje rápido. Aquí presentamos una arquitectura de red de grietas inspirada en la piel de elefante en compuestos porosos de tierra de diatomeas (DE) y cemento para capturar, dirigir y almacenar agua con una mínima escorrentía», reza el primer párrafo del abstracto que se puede leer en esta revista.

Estos investigadores explican que «la micro/nanoporosidad de la DE permite una imbibición de agua ultrarrápida (menos de 50 ms), mientras que las redes de grietas actúan como conductos capilares que redistribuyen el agua a través y hacia arriba de superficies inclinadas».

«La concentración de tensión guiada por el sustrato convierte las fracturas estocásticas inducidas por el secado en redes de grietas deterministas que dirigen y retienen el agua en superficies inclinadas, lo que permite una refrigeración evaporativa eficiente en el uso del agua y con geometría ajustable», informan.

Además, también cuenta cómo los resultados han sido aplicados en una vivienda. «En una maqueta de vivienda revestida con baldosas de DE-cemento, bajo dosificación repetida de agua y calentamiento por infrarrojos, la temperatura bajo las baldosas se mantiene en ∼32 °C, frente a ∼42 °C y ∼52 °C para estuco comercial agrietado y sin agrietar, respectivamente. El estudio ofrece una vía sencilla y escalable para la refrigeración pasiva», cuenta.