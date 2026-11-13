Mariano Rajoy ha hablado muchas veces de política, de sus años en La Moncloa y de su etapa al frente del Partido Popular, pero cuando recuerda su infancia es cuando aparecen sus padres, sus hermanos, los colegios en los que estudió y unas enseñanzas que, según reconoce, han terminado acompañándole durante toda su vida.

En una entrevista concedida a la revista LUNAySOL, el ex presidente del Gobierno repasó algunos de esos recuerdos y se detuvo especialmente en la figura de su padre. Mariano Rajoy Sobredo, juez de profesión, fue para él una referencia que iba mucho más allá de la autoridad familiar. «De él destacaría sobre todo su amor al trabajo», explica. Y añade una frase que resume bien la educación que recibió: «Siempre me enseñó que en la vida había que trabajar para ser independiente».

Mariano Rajoy, sobre su infancia: «Mi padre me enseñó que en la vida había que trabajar para ser independiente»

Rajoy reconoce que cuando era niño no terminaba de entender lo que significaba aquella idea. La independencia, en ese momento, era algo abstracto. Con el paso de los años, sin embargo, fue comprendiendo que su padre hablaba de valerse por uno mismo, de esforzarse y de no esperar que otros resolvieran las cosas. «Esa es tal vez la mejor enseñanza y el mejor ejemplo que me ha dado», asegura. No es la única ocasión en la que ha hablado de la influencia paterna ya que en otros recuerdos sobre su juventud también destacó en su momento, el respeto, la disciplina y la importancia de cumplir con las obligaciones. Su padre tuvo además un papel muy presente durante su etapa de opositor. Rajoy ha contado que se levantaba de madrugada para ayudarle a preparar algunas materias, un esfuerzo que recuerda con especial gratitud.

De su madre recuerda sobre todo el cariño

Si de su padre destaca el trabajo, cuando habla de su madre el recuerdo es diferente. «El recuerdo de mi madre es el del cariño», explica Rajoy, que también menciona la paciencia con la que educó a cuatro hijos pequeños. La familia se movió por distintas ciudades debido a los destinos profesionales del padre. Y uno de los primeros recuerdos que Rajoy conserva está situado en O Carballiño, en Ourense, donde empezó el colegio con algo más de tres años. No recuerda tanto el aula como el momento de llegar. «Me acompañaron mis padres y lloré muchísimo», admite.

Después llegarían otros cambios de residencia, entre ellos Oviedo y León. Esa infancia itinerante hizo que pasara por distintos colegios y ciudades, aunque Rajoy siempre ha hablado de aquellos años con bastante normalidad, y sin hablar de aquellos cambios como un periodo traumático de su infancia.

Sus hermanos y sus abuelos también marcaron aquella etapa

Rajoy creció junto a tres hermanos y asegura que la relación entre ellos sigue siendo muy estrecha. Cada uno siguió su propio camino, pero él considera que comparten una base común que viene de casa: «el cariño, los valores y una misma forma de ver la vida». También habla con frecuencia de sus abuelos. De su abuela materna recuerda especialmente las visitas que hacía mientras estudiaba en Santiago. Una vez por semana comía en su casa y todavía conserva aquel recuerdo con enorme cariño. Llegó a decir que era «la mejor comida de toda la semana»».

Sobre ella subraya además algo que le impresionaba incluso con el paso de los años: había sacado adelante a ocho hijos. Rajoy define a su abuela como una mujer fuerte, de una generación acostumbrada a asumir responsabilidades sin demasiadas quejas. Su abuelo paterno, en cambio, estaba más relacionado con la política. Había participado en la vida pública antes de la Guerra Civil y colaboró en la redacción del Estatuto de Galicia. Rajoy ha reconocido que cuando era pequeño apenas entendía aquellas conversaciones, aunque con el tiempo acabó dedicándose precisamente a la política.

Derecho, oposiciones y una vida que terminó en la política

En la adolescencia, Rajoy recuerda especialmente sus años en León. Conserva buenos recuerdos de aquella etapa y de los compañeros de colegio, algunos de los cuales continuaron siendo amigos suyos mucho después. Más adelante estudió Derecho y preparó las oposiciones a registrador de la propiedad. Aprobó joven y empezó a ejercer, aunque poco después comenzó a interesarse cada vez más por la vida pública. Sus primeros pasos políticos llegaron en Galicia y terminaron desembocando en una carrera que le llevó a ocupar distintos ministerios y, finalmente, la Presidencia del Gobierno.

Con el tiempo formó también su propia familia. Se casó y tuvo dos hijos, y durante los años de mayor actividad política reconoció en varias ocasiones que una de las cosas que más echaba de menos era disponer de más tiempo para ellos. Pero cuando habla de educación, Rajoy suele volver a las ideas que recibió en casa, basadas en la libertad, la responsabilidad y el trabajo, y que aparecen una y otra vez en sus recuerdos.