Aplausos y carcajadas tras el momentazo entre Felipe González y Rajoy: «Si digo que se convoquen elecciones, no se convocan»

Mientras el Congreso de los Diputados votaba este viernes los dos decretos fallidos de vivienda presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los ex presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y Felipe González, pedían la convocatoria urgente de elecciones generales.

La forma en que Mariano Rajoy y Felipe González han vuelto exigir elecciones generales entre aplausos y carcajadas en el Foro de La Toja, ha sido un momentazo que se ha hecho viral en redes sociales. Justo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera abucheado con el grito de «¡Ceuta no se vende!» mientras comía un tapa de pulpo en una terraza de O Grove (Pontevedra), ambos ex presidentes ironizaban en el mismo lugar sobre la resistencia del socialista a ir a los urnas.

Al ser preguntados por la periodista Lucía Méndez que conducía el debate entre amos líderes sobre si el adelanto electoral era conveniente, la ironía y el humor se apoderó de la sala del foro este viernes.

Rajoy respondió de manera tajante, defendiendo que los españoles deberían volver a las urnas «ya». «No se puede gobernar desde hace mucho tiempo».

González respaldó el planteamiento con ironía. Preguntado por si también consideraba necesario convocar elecciones, respondió: «Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan». Rajoy replicó: «Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar».

Ambos expresidentes vincularon la situación a la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas y, especialmente, a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. González recordó que, durante su etapa en La Moncloa, cuando no tuvo mayoría para aprobar las cuentas públicas terminó convocando elecciones.

González ha comentado que cuando en su caso no pudo aprobar el presupuesto en 1995 fue consecuente y concretó las elecciones cuando finalizó la presidencia rotatoria de la Unión Europea que ostentaba España en ese momento. Por su parte, Rajoy ha esgrimido el argumento que cuando «no se puede aprobar prácticamente nada, como ejemplifica apenas un 20% de proyectos, no se puede gobernar y hay que disolver la Cámara”.

Ambos expresidentes han coincidido en sus críticas al actual presidente del Gobierno. Así, González ha señalado que «cuando uno lleva dos años en el gobierno es heredero de sí mismo, no puede echar la culpa a los demás, aunque se comparta. Y llevamos 8 años de gobierno».

Asimismo, ha indicado que una «ideología es respetable si no es una coraza por falta de ideas, y no es una indirecta, es una directa clarísima», y ha apuntado a la necesidad de respetar la división de poderes. En este sentido, también ha remarcado que «me gustaría q hubiera proyectos de ley, no decretos ley todos los días».

Rajoy ha utilizado argumentos muy parecidos en su reclamación para la convocatoria electoral. Así, ha señalado que «hay quien se cree que la democracia consiste en votar y punto, y luego hago lo que estimo, pero no, también es separación de poderes, estado de derecho, primacía de la ley, etc. y todo eso, con todos mis respetos no se ha producido en nuestro país», lo que le ha llevado a afirmar que «hay déficit de calidad democrática».