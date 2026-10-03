Makoke no da crédito al ataque de Rosa Benito a Belén Esteban y se queda en ‘shock’: «No me lo esperaba y no lo entiendo»

Estas últimas semanas, Belén Esteban se ha convertido de nuevo en uno de los grandes nombres de la actualidad televisiva. Sus dos últimas entrevistas han reabierto el culebrón Janeiro-Campanario-Esteban y, con él, una sucesión de declaraciones que han terminado salpicando a buena parte de los rostros que han formado parte de su historia televisiva. La última en pronunciarse ha sido Makoke, pero lo ha hecho poniendo el foco en unas palabras que han sorprendido especialmente: las de Rosa Benito contra la de Paracuellos.

La exmujer de Kiko Matamoros no ha ocultado su sorpresa después de escuchar a la colaboradora desde Honduras. La relación entre muchos de los rostros de Telecinco ha vivido numerosos capítulos a lo largo de los años y, en esta ocasión, Rosa Benito no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de Belén Esteban.

Todo ocurrió hace unos días, durante el último debate de Supervivientes. Belén Esteban se convirtió en uno de los principales temas de conversación después de que Víctor Janeiro asegurase: «Belén aprovechó ese tirón y se colocó en la tele gracias a mi hermano». Una afirmación a la que se sumó Rosa Benito con unas declaraciones especialmente contundentes contra la de Paracuellos. La exmujer de Amador Mohedano afirmó que Belén Esteban es «muy mala» y fue todavía más lejos al asegurar: «Me repugna y me da náuseas».

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para Makoke. La colaboradora de Fiesta se ha mostrado completamente sorprendida por la contundencia de Rosa y reconoce que no esperaba escucharla hablar así de Belén Esteban. «Yo me he quedado alucinada con lo de Rosa Benito, no me lo esperaba para nada, me ha sorprendido muchísimo, y no entiendo por qué. Me imagino que Belén lo contará, y expectante, yo creo que estamos todos enganchados, o sea, que Belén tiene esa capacidad, ¿no? Tiene esa capacidad de enganchar, y de que estamos todos… Yo estoy deseando ya que ahora llegue esta noche para verla, o sea…», ha confesado.

Makoke conoce bien lo que significa tener una relación complicada con Belén Esteban. Durante años, ambas protagonizaron diferentes desencuentros y la propia colaboradora lo ha recordado ahora al hablar de su relación actual con la de Paracuellos. «Yo he tenido muchos roces con Belén Esteban. El ‘Makoke a la calle’ fue por ella. Ahora a mí me gusta, yo no soy rencorosa. Cuando me enteré de que volvía a la televisión, le escribí para darle la enhorabuena y me sorprendió porque me preguntó por mi nuera Marina», ha explicado.

Y, pese a todo lo ocurrido entre ellas, Makoke tiene claro que hay algo que no se puede discutir: la capacidad de Belén Esteban para generar conversación cada vez que se sienta delante de una cámara. Una opinión que contrasta con las duras palabras de Rosa Benito y que la colaboradora ha dejado especialmente clara. «Belén es un monstruo televisivo, o sea, otra cosa… Caerá peor, caerá mejor, pero que es un monstruo televisivo y que es hipnótica cuando está en la tele, te quedas así escuchándola, es así», ha sentenciado.

De esta manera, mientras las declaraciones de Rosa Benito han vuelto a poner el foco sobre Belén Esteban, Makoke ha optado por reconocer precisamente aquello que, a su juicio, explica que todo lo que rodea a la de Paracuellos siga generando tanta expectación. Dos discursos completamente diferentes que vuelven a demostrar que el regreso de Belén a la televisión ha reactivado viejas tensiones y, sobre todo, muchas conversaciones pendientes.