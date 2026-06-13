Makoke se casa en Ibiza tras juicios, condenas y una acalorada bronca antes de la boda: “No tengo ni voz”

Después de muchas idas y venidas, Makoke, por fin, se ha casado con su pareja, Gonzalo Fernández. Aunque la pareja formalizó su unión el pasado jueves 11 de junio en una ceremonia íntima a la que asistió únicamente su círculo más cercano, la celebración grande llegó después, con una fiesta en Ibiza que reunió a más de 100 invitados.

Entre los asistentes destacaron nombres conocidos como su hija Anita Matamoros, Arancha de Benito, Estefanía Luyk, Pelayo Díaz o la colaboradora de televisión Marta López, en una celebración que ha concentrado buena parte del foco mediático del fin de semana, no solo por quién estaba, sino también por quién no. Recién celebrada la ceremonia, Makoke no tardó en dar sus primeras declaraciones en ¡De Viernes!.

El escenario elegido no fue casual. La pareja se dio el «sí, quiero» en Na Xamena, una espectacular hacienda situada en lo alto de Ibiza, con anfiteatro propio y un mirador suspendido sobre el mar. Un enclave exclusivo que encajaba con lo que buscaban: privacidad absoluta y un entorno con significado propio, ya que fue precisamente en la isla donde comenzó su historia de amor.

Este medio habló previamente con responsables del espacio, que describían el tipo de eventos que acogen en el complejo. «Somos especialistas en bodas. Llevamos más de dos décadas trabajando en este sector. Te diría que cada temporada hacemos unas 25 ceremonias. Nos encargamos de todo. Tenemos una wedding planner y una asistente de eventos y, gracias a ellas, conocemos bien a nuestro cliente. Adaptamos toda la propuesta para que ellos vivan el día al 100%. Esto es para que ellos vengan a casarse y ya, y dejen las preocupaciones a un lado», explicaban.

Además, añadían una definición muy clara del estilo del enlace: «Buscaba algo muy privado y muy suyo. Podemos resumirlo de esa forma. No te puedo adelantar muchos detalles, pero es un estilo muy de ellos y muy romántico. Muestra mucho lo que son como pareja».

Una discusión antes de casarse

Horas antes de que comenzara la gran celebración de Makoke, la tensión también hizo acto de presencia en la pareja. Un episodio que los propios protagonistas no dudaron en contar abiertamente ante las cámaras.

Según explicaron, los nervios previos al enlace terminaron desencadenando una acalorada discusión entre Makoke y Gonzalo apenas unas horas antes de vestirse de blanco. Así lo contaron en el programa de Telecinco El Tiempo Justo horas antes: «Hubo gritos. Makoke se enfada hasta tal punto que le dice por audio de WhatsApp: ‘ya no tengo ilusión por casarme’».

El motivo del desencuentro estuvo relacionado con los últimos preparativos y la intensa presión de coordinar un evento de tal magnitud en la isla. Un choque de opiniones que, durante unos momentos, llegó incluso a tensar el ambiente previo a la ceremonia y que refleja los lógicos momentos de estrés que puede atravesar cualquier pareja antes de darse el «sí, quiero».

Por fin llegó el «sí quiero»

El camino hasta este «sí, quiero» no ha sido precisamente sencillo. La pareja ha tenido que convivir durante los últimos meses con distintos y complicados frentes judiciales.

Por un lado, Gonzalo Fernández se enfrentaba hace unos meses a una investigación relacionada con tres presuntos delitos de violencia doméstica. Por otro, Makoke también arrastraba su propio frente judicial tras sentarse en el banquillo por un delito de ocultación de bienes que se saldó con una condena de un año y nueve meses de prisión y una multa solidaria de 405.000 euros junto a su ex pareja, Kiko Matamoros.

Un contexto que inevitablemente ha rodeado la boda de ruido mediático, aunque la pareja ha optado por seguir adelante con sus planes.

Makoke, en directo en plena boda

Mientras durante semanas había mantenido silencio, Makoke reapareció en directo en el programa ¡De Viernes! tras la entrevista que concedió recientemente, en la que también lanzó varios dardos a su ex pareja, Kiko Matamoros.

Ya visiblemente emocionada, la colaboradora no pudo ocultar su estado de felicidad tras la ceremonia. «Estoy súper feliz, no tengo ni voz. Tengo a todos los míos, a mi hijo, a mi hija y, sobre todo, a mi marido… que ya es mi marido», confesaba en pleno directo.

En ese mismo momento, aprovechó para mostrar el segundo de los tres vestidos que lució durante la celebración: «Es mucho más Ibiza y mucho más Makoke», explicaba entre sonrisas.

Gonzalo Fernández, completamente rendido

Por su parte, Gonzalo Fernández tampoco escondió su emoción tras la boda. El ya marido de la colaboradora se deshizo en elogios al recordar el momento en el que vio aparecer a la novia en la ceremonia.»Se me cae la mandíbula viéndola. La verdad es que ha sido espectacular. Viéndola bajar con el primer vestido, me he quedado en shock. No lo conocía, no sabía cómo iba a aparecer y ha sido espectacular. Muy feliz», aseguraba.

Una lista de invitados que ha dado mucho que hablar

Uno de los puntos que más conversación ha generado desde el inicio ha sido la lista de invitados. En el primer intento de boda, Makoke ya dejó claro que no quería convertir el enlace en un evento masivo y mediático, insistiendo en que no iba a invitar a compañeros de trabajo porque, según ella, no forman parte de su círculo íntimo. Algo un poco contradictorio, puesto que ha hecho una aparición de lo menos esperada… O no, puesto que con los pactos mediáticos, nunca se sabe.

Finalmente, algunos nombres sí han estado presentes en la celebración. Entre ellos, Pelayo Díaz, que además participó en la preparación de sus vestidos de novia, Marta López, Arancha de Benito, Estefanía Luyk o Damián Quintero, rostros habituales de su entorno más cercano.

Una selección que refuerza la idea de una boda muy medida, muy controlada y con un círculo claramente definido, donde Makoke ha dejado claro quién forma parte de su vida… Y quién no.