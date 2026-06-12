Hablamos con el lujoso hotel de Ibiza donde Makoke celebra su boda: «Hemos reforzado las medidas de seguridad»

Ha llegado el día. Después de enfrentarse a varios contratiempos, este viernes, 12 de junio, Makoke se dará el «sí, quiero» con Gonzalo Fernández, el hombre que ha conseguido conquistar su corazón y brindarle, tal y como ella ha descrito en varias ocasiones, el amor más puro, sano y verdadero de su vida. Ibiza ha sido el lugar que han elegido para celebrar su enlace matrimonial. En concreto, lo harán en la Hacienda Na Xamena, uno de los hoteles más lujosos y exclusivos de la isla. En plena cuenta atrás, COOL ha tenido la oportunidad de hablar con el complejo para conocer en profundidad la organización que han tenido que llevar a cabo para albergar una boda mediática de esta envergadura. Un trabajo que, sin lugar a dudas, ha requerido meses de preparación.

«Somos especialistas en bodas. Llevamos más de dos décadas trabajando en este sector. Te diría que cada temporada hacemos unas 25 ceremonias.[…] Nos encargamos de todo. Tenemos una wedding planner y una asistente de eventos y, gracias a ellas, conocemos bien a nuestro cliente. Adaptamos toda la propuesta para que ellos vivan el día al 100%. […] Esto es para que ellos vengan a casarse y ya. Y dejen las preocupaciones a un lado», comenzaban a contarnos.

En cuanto a sus instalaciones, el anfiteatro es uno de los espacios más icónicos y llamativos del hotel. De hecho, desde el complejo aseguran que se ha convertido en uno de los mayores atractivos para la celebración de las bodas. «Es ahí donde hacemos la ceremonia, la cual suele ir acompañada por el atardecer. Entonces es bastante romántico para las parejas. Es un sitio espectacular», señalan, dejando entrever que Makoke no ha podido resistirse a vivir esta estampa junto al hombre que está a punto de convertirse en su marido.

Aunque la colaboradora de televisión no ha dado públicamente ningún detalle sobre la ceremonia, el hotel ha confesado a este periódico que espacios como el restaurante o el anfiteatro cuentan con una capacidad de entre 110 y 120 personas, un dato que permite hacerse una idea de las dimensiones del enlace que ha organizado la televisiva.

La privatización es otro de los aspectos que suelen demandar muchos de sus clientes. Y es que, según nos han explicado, las parejas que deciden darse el «sí quiero» en el complejo buscan alejarse del ruido y disfrutar de una celebración íntima, algo que encaja a la perfección con la ubicación del hotel, situado en el norte de la isla, lejos del bullicio de las discotecas. Teniendo en cuenta esta premisa, aseguran que siempre intentan preservar al máximo la privacidad de los huéspedes, aunque en el caso de Makoke, han tenido que «reforzar aún más las medidas de seguridad» y discreción debido a la repercusión mediática del enlace.

Cabe destacar que también ofrecen la posibilidad de privatizar el hotel para la ocasión. Cuentan con 69 habitaciones y explican que esta opción permite a los invitados disfrutar de una experiencia exclusiva y acceder a todas las instalaciones del complejo. Una alternativa por la que muy probablemente haya optado Makoke. Y es que, aunque el hotel no lo ha confirmado oficialmente, en su página web no aparece disponibilidad de habitaciones para ese fin de semana. Un detalle que podría interpretarse como una medida adicional que garantiza la privacidad de la celebración.

Por otro lado, también ponen a disposición de sus clientes un servicio post boda en una finca próxima al hotel. Tal y como explican, se trata de un brunch con el que buscan que los invitados y los recién casados «se recuperen de la fiesta del día anterior», organizando un almuerzo con el que pueden «conectar de una manera más fuerte y natural con la isla».

En cuanto al estilo que ha escogido Makoke para decorar la ceremonia, el hotel solo ha adelantado que se trata de algo «muy similar a ella». «Buscaba algo muy privado y muy suyo. Podemos resumirlo un poco de esa forma. No te puedo adelantar muchos detalles, pero es un estilo muy de ellos y muy romántico. Muestra mucho lo que son como pareja», apuntan.

Llevan aproximadamente un año preparándolo todo y es precisamente por ello por lo que confiesan que «no quieren que falle nada». Aun así, también han querido destacar lo fácil que ha resultado trabajar con la colaboradora de televisión. «Nos lo ha hecho todo muy sencillo. Ha sido muy ameno elaborar la boda. Ha estado muy implicada y es encantadora», concluyen. Unas palabras que, sin duda, han reflejado a la perfección la ilusión con la que Makoke afronta el que muy probablemente se convierta en uno de los días más felices e importantes de su vida.