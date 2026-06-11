El drama de Anita, la hija de Makoke, ante la inminente boda de su madre: «No me gusta nada»

Ya está todo listo para una de las bodas más esperadas del año. Si nada se tuerce, Makoke y Gonzalo Fernández se darán el sí, quiero este próximo 12 de junio en Ibiza, poniendo el broche de oro a una historia de amor que estuvo a punto de culminar el año pasado, pero que tuvo que aplazarse debido al delicado problema de salud que atravesó un familiar de la pareja.

Apenas unas horas de la ceremonia, la colaboradora cuenta ya los días para convertirse en mujer casada. Sin embargo, como suele ocurrir en cualquier enlace —y más aún cuando se trata de una boda mediática—, los nervios y los imprevistos de última hora también han hecho acto de presencia entre algunas de las invitadas.

El quebradero de cabeza de Anita Matamoros

Una de las primeras en compartir sus preocupaciones ha sido Anita Matamoros. La influencer ha recurrido a sus redes sociales para confesar que no está nada convencida con el vestido que había elegido para acompañar a su madre en un día tan especial. «Esto me queda rarísimo. No me gusta. Me ha costado 300 euros y pico y no tengo zapatos ni nada. Ha sido un lío. Entro en crisis porque el jueves ya nos vamos a Ibiza», reconocía ante sus seguidores.

La hija de Makoke explicó que, pese a la ilusión con la que había adquirido el diseño, el resultado final no era el que esperaba. Sus dudas fueron tantas que incluso decidió pedir consejo a su comunidad, que no tardó en reaccionar. Ante las críticas y comentarios recibidos, la propia firma del vestido quiso intervenir para aclarar cómo debía colocarse correctamente la prenda. Según explicaron, el diseño incorpora una pieza interior que ayuda a sujetar la estructura del escote y evita que el tejido se desplace. «Una vez lo tienes, subes el vestido y lo abrochas al cuello con botones. Las hebillas traseras las colocas luego ajustándolas a tu gusto al escote», detallaron desde la marca.

Sin embargo, las explicaciones no parecieron convencer del todo a Anita, que continuó mostrándose insatisfecha con el resultado. «No me gusta cómo me queda», insistía, asegurando además que el conjunto no terminaba de parecerle tan espectacular como había imaginado.

Muchos de sus seguidores coincidieron con ella. «Con el tipazo que tienes, ese vestido no es para ti», «busca otra opción» o «queda raro» fueron algunos de los comentarios que recibió. Finalmente, todo apunta a que la creadora de contenido ha decidido buscar un plan B para evitar sorpresas de última hora.

Marta López también tuvo un problema

Pero Anita no ha sido la única invitada que ha tenido que enfrentarse a un pequeño contratiempo estilístico antes de viajar a Ibiza.

Marta López ha confesado que ella también se encontró con problemas similares al probarse el vestido que tenía reservado para la ocasión. La colaboradora explicó que había guardado el diseño que iba a lucir en la boda original prevista para el año pasado y que, al volver a probárselo, descubrió detalles que ya no terminaban de convencerla. «Me ha pasado lo mismo. Tenía el vestido del año pasado de la boda de Makoke, no me dio tiempo a probármelo y había cosas que no me gustaban», reveló.

Afortunadamente, tanto Anita como Marta han tenido margen para reaccionar y encontrar alternativas antes del gran día. Ahora solo queda esperar a que llegue la esperada cita en Ibiza para descubrir los estilismos definitivos de las invitadas y comprobar si estos pequeños contratiempos terminan convirtiéndose en una simple anécdota de una boda que promete dar mucho que hablar.