Anita Matamoros zanja la polémica sobre si reniega de su apellido paterno: «No me importa»

Anita Matamoros ha reaparecido hace unas horas en la fiesta de MÓ que da el pistoletazo de salida al verano. Como era de esperar, la creadora de contenidos se convirtió en una de las protagonistas de la velada. La influencer atendió a la prensa en el photocall y terminó pronunciándose sobre uno de los temas que más comentarios ha generado en los últimos días: el uso de su apellido después de haber decidido dar prioridad al de su madre.

La polémica surgía después de que Anita explicara hace unos meses que había decidido modificar el orden de sus apellidos para preservar el de su madre, pero en la convocatoria del evento aparecía nuevamente como Anita Matamoros. Un detalle que no pasó desapercibido y sobre el que ella misma reaccionó con total naturalidad.

«Bueno, no pasa nada, sigue siendo mi apellido», comentó entre risas al ser preguntada por el asunto. Lejos de cualquier tensión, Anita quiso dejar claro que no existe ningún problema con seguir siendo conocida públicamente por el apellido Matamoros.

«Depende del sitio. Algunas veces es Matamoros, otras veces Giaever. Ya digo que era para preservar el apellido, que no se pierda el día de mañana un apellido tan bonito. Y luego también para otro tipo de proyecto», explicó ante las cámaras. La creadora de contenido insistió además en que se siente orgullosa del apellido con el que el público la ha conocido siempre. «No me importa. No, claro que sí, claro que sí», añadía.

Su verano más hippie: furgo, desconexión y desaparecer del mapa

Más allá de la polémica, Anita dejó claro que atraviesa un momento vital completamente diferente, mucho más centrado en la calma y en disfrutar de los pequeños planes. «Yo lo que tengo son unas ganas de pillar mi furgo y desaparecer del mapa. Quiero improvisar, quiero descansar y desconectar; tengo muchísimas ganas de desconectar», confesó.

Unas palabras que llegan además después de unos meses especialmente intensos en el terreno familiar. Aunque evitó entrar en detalles, sí reconoció que prefiere mantener esos asuntos en privado. «Ya sabes que en cuestiones familiares prefiero mantenerme al margen y dejarlo para la intimidad», aseguró, marcando distancia con cualquier nueva polémica alrededor del clan Matamoros.

La boda de Makoke y sus propios planes de futuro

Anita también habló de amor y de cómo se encuentra actualmente junto a su pareja, con quien lleva más de dos años de relación. Y, por ahora, parece que no hay planes inmediatos de boda. «Yo todavía me voy a mantener en mi vida de hippie, de etapa de novios. Porque es que llevo dos años y medio con mi pareja y sigo como en la etapa de novios. Así que todo lo que se pueda alargar ese momento…», explicó divertida.

Eso sí, dejó claro que la relación está más que consolidada y que no siente la necesidad de dar un paso más para demostrarlo. «Más formalizado de lo que está ya… Si vivimos juntos y sabe todo el mundo que estamos juntos, no hay ninguna necesidad», zanjó.