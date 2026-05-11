Anita Matamoros invierte en el sector inmobiliario mientras sus padres son condenados por ocultación de bienes

Kiko Matamoros y Makoke han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel por un delito de alzamiento y ocultación de bienes a la Hacienda Pública. Al tratarse de una pena inferior a los dos años y al carecer de antecedentes penales, el ex matrimonio no ingresará a prisión, pero lo cierto es que la sentencia no ha parado de acaparar titulares desde que salió a la luz. En medio del revuelo, y paradójicamente, Anita Matamoros, única hija en común de los mencionados, ha sorprendido a propios y extraños dando un nuevo paso empresarial ligado al sector inmobiliario. Y es que figura como socia y administradora única de Earendel SL.

Según la información registrada de dicha empresa, se trata de un negocio cuyo objetivo principal es la compraventa de inmuebles por cuenta propia, aunque también se centran en el alquiler de cualquier índole y en realizar actividades de apoyo a otras empresas. Por otro lado, es una entidad situada en el municipio madrileño de Majadahona, concretamente en la calle Coto Blanco número 20.

Por ahora, Ana no se ha pronunciado sobre la apertura de esta empresa, aunque, según lo publicado por la revista Lecturas, el medio encargado de anunciar en primicia este nuevo emprendimiento, la joven habría iniciado dicha actividad con los 3.000 euros imprescindibles para poder hacerlo, sin realizar una inversión extra. No obstante, el objetivo que quiere conseguir abriendo este nuevo negocio sigue siendo todo un misterio. Aunque todo apunta a que quiere empezar a crear su propia fortuna alejada de las redes sociales, la publicidad y la televisión. Además, también existe la posibilidad de que en un futuro lleve a cabo operaciones de compra, alquiler y gestión de propiedades para aumentar su propio patrimonio. Lo que se sabe hasta el momento es que reside en un dúplex que estaría a nombre de Makoke.

La postura de Anita Matamoros en la batalla legal de sus padres

Desde el principio, Anita Matamoros siempre ha preferido mantenerse al margen del proceso judicial que han protagonizado sus padres. Sin embargo, se puede entrever del lado que se posiciona si se tiene en cuenta que, a día de hoy, no mantiene ningún tipo de contacto con su progenitor. No obstante, públicamente siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. «Como siempre, me mantengo al margen. Los conflictos y los temas familiares tienen que hablarse de puertas para dentro y llevo en esta postura 8 años. Y los que quedan, porque así va a ser siempre», dijo el pasado mes de marzo cuando se produjo el primer cara a cara de Makoke y Kiko en los juzgados. Desde entonces, no ha vuelto a pronunciarse, centrando sus redes sociales en su vida profesional y en pequeños detalles de su faceta más personal, como su romance con Johnny Garso, su actual pareja.