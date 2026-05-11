El virólogo Juan José Badiola advierte que «el hantavirus no expresa síntomas hasta pasadas tres semanas». «Es menos contagioso que el Covid, pero más letal», declara a OKDIARIO este experto con 40 años de trayectoria profesional, preguntado sobre este virus que ha provocado una gran alarma social a raíz del crucero con hantavirus que este domingo llegará al puerto de Granadilla, en Tenerife.

Un virus que ha estado haciendo de las suyas en el barco MV Hondius y ha producido ya ocho contagios y tres muertes.

Según explica Badiola, el hantavirus es «capaz de producir víctimas mortales en un plazo relativamente corto». Una circunstancia que depende de la persona y la dosis de virus recibida.

Los síntomas

¿Y qué sintomas provoca el hantavirus? «Provoca una especie de gripe. Un problema respiratorio con los síntomas propios de la gripe, como fiebre, dolores abdominales y gastroenteritis», detalla este experto.

Y la cosa queda ahí «si la dosis del virus ha sido escasa, si no ha habido un contagio eficiente porque no haya habido profundidad. Y, por otra parte, si el hospedador está bien dotado inmunológicamente y no tiene ninguna enfermedad previa», expone Badiola.

El periodo de incubación de este virus, desde que el individuo toma contacto hasta que desarrolla los primeros síntomas, se estima en «unas tres semanas». «Entre dos y tres semanas, pero incluso puede extenderse más, hasta cuatro y cinco semanas», precisa este experto. Y éste es precisamente el problema, que el virus tarda en dar la cara.

El virus del Covid era muy contagioso, pero provocaba una letalidad baja aunque se haya muerto mucha gente, ya que hay que compararla respecto al total de infectados. Sin embargo, en el caso del hantavirus «es al revés: menos contagioso, pero puede conducir fácilmente a una evolución fatal», detalla este epidemiólogo.

Las enfermedades que puede provocar

Según explica Badiola, el hantavirus puede conducir a la enfermedad del síndrome cardiopulmonar, que consiste en una grave alteración del pulmón y puede generar insuficiencia respiratoria», por lo que el paciente precisa de respirador mecánico. En caso de que esta enfermedad no se trate adecuadamente, «puede conducir a la muerte».

Además, el hantavirus también puede evolucionar en una enfermedad producida por un «cuadro hemorrágico, con hemorragias internas, pérdida de tensión arterial y shock». «Y por si fuera poco, esto asociado a un síndrome renal, una insuficiencia renal, con lo cual uno se puede morir también si no recibe el tratamiento adecuado», agrega este experto.

Por suerte, no todos los casos desarrollan estas enfermedades malignas que requieren de ingreso en una UCI.

¿Y cómo se contagia?

La mayor parte de los brotes que se han conocido en otros países, como EEUU, Argentina, Chile y Taiwán, han sido causados por el ratón colilargo y algunas ratas que, a través de las heces, la orina o la saliva infectan sus madrigueras. Y cuando éstas se secan, por el viento o porque se haya barrido, pueden producir un aerosol. Y, si la persona entra donde esté el aerosol sin mascarilla, puede contagiarse.

Pero no es la única forma de contagio. La variante del virus llamada Andina, que toma su nombre de la cordillera de los Andes y que afecta a Chile y a Argentina, «ha demostrado que este virus también se puede contagiar de persona a persona».

Y esto «ha sido precisamente lo que ha ocurrido en el crucero del hantavirus, donde no se han visto ni ratones ni ratas, sino que parece que ha venido transportado por personas».

Se sospecha que la pareja que murió, que estuvo varios meses por la zona de la cordillera de los Andes, habría enfermado a partir de los ratones al recibir una dosis alta de este virus. «Primero enfermó el marido y murió pronto. A ella la vieron tan mala que desde la isla de Santa Elena –en el océano Atlántico y ubicada a 1.950 kilómetros de distancia de la costa de Angola– le pusieron un avión hasta Sudáfrica, pero no le dio tiempo ni a llegar al hospital y también murió», recuerda.

Y a partir de ahí la enfermera que estaba cuidándola también enfermó y el médico de la expedición, por lo que, encima, se quedaron sin médico.

Según explica este experto, la variante Andina tiene dos peculiaridades: que es bastante patógena y evoluciona a estas derivas graves y, además, que se transmite por la vía respiratoria de humano a humano, como se ha demostrado en el caso del crucero del MV Hondius.

Al menos tres semanas de cuarentena

Este barco partió de Ushuaia (Argentina) el pasado 20 de marzo y la semana pasada se encontraba fondeado en Cabo Verde, con cerca de 150 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Este domingo ha llegado a Tenerife, donde primero han desembarcado los 14 pasajeros españoles.

Un avión de la Fuerza Aérea española los ha trasladado hasta Madrid, donde han ingresado en el hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. Según este experto virólogo, la cuarentena debe ser «por lo menos de tres semanas para cubrir el periodo de incubación», incluso «cuatro o cinco, dependiendo de cómo evolucionen».

Y es «absolutamente obligatorio» ir protegido con un EPI en presencia de cualquier persona afectada.

En concreto, en Tenerife ha procedido a la evacuación de 121 de las 151 personas que van a bordo. En el buque se quedarán 30 personas pertenecientes a la tripulación, además del cuerpo y equipaje de una persona fallecida, que seguirán rumbo a Países Bajos, donde se encargarán de su desinfección y gestión del material.

A las personas que están mal se les tiene que llevar de inmediato a una UCI para que se les aplique un respirador y el resto de tratamientos de soporte, como hidratación y sedación. Y a los que están enfermos, pero no llegan a esa situación tan mala, «alojarlos en las habitaciones del hospital debidamente aislados del resto del centro hospitalario».

Para Badiola, una opción hubiera sido que «hicieran la cuarentena en el barco» y otra, «en un hotel de Canarias, como ocurrió con el segundo brote de Covid en España».

Afirma que estamos ante un virus «peligroso», con una gran letalidad en los casos más graves, pero descarta, en principio, el riesgo de una posible pandemia.