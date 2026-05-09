El crucero del hantavirus, el MV Hondius, llegará a Tenerife entre las 5.00 y las 7.00 del domingo –entre las 4:00 y las 6:00 hora canaria– y «previsiblemente» los 14 pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar. El operativo previsto contempla que el buque permanezca en régimen de fondeo dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador.

Así lo ha anunciado este sábado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien está en la picota por su ausencia en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos este viernes en Huelva persiguiendo a narcos. Una ausencia ante la que los compañeros de los agentes se han alzado denunciando este «abandono».

Según han informado en la rueda de prensa, el dispositivo de repatriación ya está preparado y se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población.

«No se va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con personal civil», ha asegurado Marlaska ante la alarma ciudadana desatada.

El avión de la Fuerza Aérea que trasladará a los 14 españoles que viajan a bordo del Hondius está listo para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla. También están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos y a aquellos países que no tienen disponibilidad de medios aéreos.

La ministra de Sanidad ha indicado que antes del desembarco se realizarán evaluaciones exhaustivas de los pasajeros, y que «tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior, harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas». Asimismo, ha señalado que «se hará una encuesta epidemiológica y comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes».

Los pasajeros irán desembarcando «de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país».

Medidas de protección en el desembarco

Y desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 «como medida preventiva adicional». También la utilizarán «todas las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico».

Además, los equipos sanitarios que intervengan directamente en la atención y supervisión médica actuarán conforme a los protocolos específicos que tenemos de protección establecidos para este situaciones y «utilizarán los correspondientes equipos de protección individual en todo momento».

Las personas que desembarquen «únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo impescindible, su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias», según ha detallado Mónica García.

Asimismo, ha confirmado que «ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, sino que permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación».

Tras el desembarco de los viajeros y algunos tripulantes en el puerto tinerfeño de Granadilla, quedarán 30 tripulantes en el MV Hondius, que seguirá su viaje hasta Países Bajos, «donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales».

El tiempo «mínimo» en aguas españolas

Marlaska, por su parte, ha asegurado que el crucero del hantavirus estará en aguas españolas el tiempo «mínimo», «imprescindible» y «necesario» para permitir el desembarco de los viajeros y tripulantes que deban ser trasladados en avión a sus países.

Según ha explicado, «todo está dispuesto para el desembarco de los viajeros del crucero de la forma más rápida posible y en las mejores condiciones de seguridad».

El desembarco se hará por grupos según la nacionalidad, empezando previsiblemente por los pasajeros españoles, y cuando el avión para llevarlos a su país esté preparado. Además, el ministro ha insistido en que el dispositivo preparado discurrirá de forma «aislada» y sin «ningún contacto» ni «riesgo» para la población local.

Navegación prohibida a una milla

Marlaska también ha explicado que «quedará prohibida la navegación a una milla de distancia» del lugar en el que está previsto que fondee el crucero MV Hondius, así como en el interior del puerto por razones de seguridad.

Además, ha confirmado que ya están programados los vuelos de repatriación de los pasajeros con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están ya confirmados y dispuestos vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña y Estados Unidos a lo largo de este sábado.