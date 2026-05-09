Marlaska planta a las familias de los 2 guardias muertos en Huelva y huye a Tenerife pese a que el barco llega de madrugada

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad y compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras hoy se celebra en Huelva la capilla ardiente, la misa y el entierro de los dos guardias civiles muertos este viernes al chocar con una narcolancha, Marlaska va a brillar por su ausencia. De hecho, las previsiones del Gobierno informan de que la delegación saldrá hacia Tenerife a las 18:00 horas de este sábado. El ministro estará en la rueda de prensa esta mañana a las 12:00 horas.

En lugar de acompañar a las familias de los fallecidos y rendir homenaje a los compañeros caídos en acto de servicio, el ministro ha optado por huir hacia Canarias. Allí, según su agenda oficial, se desplaza para supervisar un operativo de fondeo y desembarco del buque Hondius… que ni siquiera llega hasta la madrugada del domingo.

Marlaka ha preferido estar a cientos de kilómetros, en una operación que aún no ha comenzado, en vez de estar al lado de sus hombres y de sus familias.

Fernando Grande-Marlaska acompañará a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para «supervisar y coordinar» la llegada del crucero Hondius afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla.

La delegación saldrá a las 18.00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el puesto de mando habilitado con el objetivo de «garantizar la coordinación entre administraciones», así como el «control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos», según informó este viernes el Ministerio de Sanidad.

42 días de cuarentena

Los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La cuarentena por hantavirus de estos pasajeros será de 42 días «en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas», según ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García, que ha indicado que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que «no hay posibilidad de contagio».

El buque partió de Cabo Verde el miércoles rumbo a Tenerife con una duración estimada del trayecto de tres días y doce horas, por lo que se prevé que arribe este domingo.