EEUU plantea desplegar armas nucleares en Europa de la OTAN ante la posible retirada de tropas estadounidenses

Estados Unidos estudia ampliar su presencia nuclear en Europa mediante la posible incorporación de nuevos países de la OTAN al programa de armas de doble capacidad. El plan en discusión contempla permitir que más aliados europeos alberguen aeronaves capaces de portar armamento nuclear, conocidas como dual-capable aircraft (DCA), una categoría de aviones preparados tanto para misiones convencionales como nucleares. Entre los países mencionados en estas conversaciones figurarían Polonia y varias naciones del Báltico, aunque no se han tomado decisiones definitivas. EEUU ofrece desplegar armas nucleares en países europeos de la OTAN para contrarrestar la retirada de sus soldados.

Actualmente, el sistema de disuasión nuclear de la OTAN se basa en el programa de «compartir material nuclear», que permite a algunos países europeos participar en la planificación y en la posible ejecución de misiones nucleares en caso de conflicto. En la práctica, esto incluye la presencia de armamento estadounidense y aeronaves certificadas en bases situadas en países como Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía, además de la participación de Reino Unido y Francia dentro de sus propios arsenales nucleares.

La información se ha publicado en el periódico británico Financial Times y ha sido recogida por distintos medios de comunicación en Europa. Coincide con la declaración del secretario de Estado Marco Rubio en el Senado, donde ha puesto de nuevo a España en el punto de mira de Washington y ha cuestionado el papel estadounidense en la OTAN por las bases militares durante su comparecencia en el Senado ante el Comité de Asuntos Exteriores: «Vivimos hoy en un mundo en el que algunos de esos países de la OTAN, y cito a España como ejemplo, alardean abiertamente de habernos denegado el uso de dichas bases militares», ha explicado Marco Rubio.

Según estimaciones de expertos, alrededor de un centenar de bombas nucleares B61 estadounidenses se encuentran desplegadas en bases europeas bajo este esquema, considerado por la Alianza Atlántica como uno de los pilares de su estrategia de disuasión frente a posibles amenazas externas. La OTAN defiende este modelo como una garantía de cohesión militar y de respuesta rápida ante cualquier crisis que afecte a sus miembros.

El posible debate sobre una ampliación de este dispositivo se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica en Europa del Este, marcado por la guerra en Ucrania y el aumento de la percepción de riesgo entre varios países fronterizos con Rusia. Para algunos aliados, reforzar la presencia nuclear estadounidense en la región podría servir como elemento disuasorio adicional; para otros, podría elevar el nivel de confrontación con Moscú.

Por el momento, ni la Casa Blanca, ni el Pentágono, ni la OTAN han confirmado oficialmente estas conversaciones ni han realizado comentarios sobre la información publicada. Las discusiones, según las fuentes citadas, se encontrarían todavía en una fase preliminar y exploratoria dentro de los canales diplomáticos y militares de la Alianza Atlántica.