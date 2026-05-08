Un guardia civil del Servicio Marítimo ha muerto, dos agentes han resultado heridos graves y otro de carácter leve, al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva, según fuentes cercanas a la investigación.

Durante la operación contra los narcos, además del fallecido, tres componentes del Cuerpo han resultado heridos. Dos de ellos de carácter grave y otro más está herido leve. Los heridos graves son los patrones de las embarcaciones de la Guardia Civil que participaban en la persecución.

La Dirección General de la Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían «toda su fuerza, apoyo y cariño» a las familias y compañeros en estos momentos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su «cariño» a la familia del agente y ha recordado la necesidad de dotar de más medios a las autoridades que luchan contra el narcotráfico. «Debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico», ha dicho en un comunicado difundido en redes sociales.

Muy tristes por el fallecimiento de Germán. Todo nuestro cariño a su familia y el deseo compartido de toda Andalucía de que sus compañeros heridos se recuperen pronto. Debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico. DEP https://t.co/aZzxMreEXv — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 8, 2026

En la misma línea se ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha exigido «más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley». «Siento mucho la pérdida de otro agente en acto de servicio y que otros tres hayan resultado heridos. Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil. Y, sobre todo, nuestro compromiso: más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día», ha escrito en X.