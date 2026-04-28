Un conductor graba como un delincuente atropella a un motorista de la Guardia Civil que intentaba cerrarle el paso en su huida en Paracuellos del Jarama (Madrid). Las imágenes muestran cómo el agresor detiene el coche y espera a que el guardia pase por delante para embestir su moto y darse a la fuga.

El protagonista de la agresión a los motoristas de la Guardia Civil fue detenido poco después en la carretera M-21. Tras registrar su vehículo, los guardias hallaron placas falsas de policía, dos katanas y varias armas de fuego simuladas.

Los hechos tuvieron lugar a las 10:00 de la mañana, cuando los guardias sospecharon del conductor y le dieron la orden de detenerse. En vez de obedecer, el conductor inició una huida a toda velocidad en la que recorrió un trecho en dirección contraria por la autovía A2.

Otro guardia acabó en la cuneta

Dos motoristas de la Guardia Civil se lanzaron en su persecución y el conductor arremetió contra uno de ellos, atropella a uno de los motoristas que se vio obligado a lanzarse a la mediana para salvar su vida.

El otro agente continúa siguiendo al sujeto y éste se detiene más adelante dando la apariencia de que se va entregar. No lo hizo, en vez de eso, el delincuente esperó que el motorista de la Guardia Civil pasara por delante suyo para atropellarle y tirarle al suelo.

El conductor fue detenido unos kilómetros más adelante, ya en la carretera M-21. En su poder, la Guardia Civil halló placas falsas de Policía, varias katanas y armas de fuego simuladas. El delincuente ha sido acusado de un delito de atentado a la autoridad, lesiones y conducción temeraria.

Desde el perfil en la red X de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se recordaba, comentando las imágenes: «Mañana se tratará la profesión de riesgo y hoy mismo, como todos los días, los guardias civiles de la unidad que sea se juegan la vida, muestra de ello las imágenes del peligro al que se exponen, mientras el Sr.@interiorgob se dedica a pasearse por las unidades e ignorar a los agentes».