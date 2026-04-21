La Guardia Civil analiza si las marcas en los botones de la ropa y las botas del cadáver de Esther López coinciden con la trampilla o la escalera del zulo o sótano del acusado del asesinato de Esther López en Traspinedo (Valladolid). Los agentes analizan si las marcas coinciden o si el óxido del zulo se trasfirió a la ropa de la víctima.

Todo esto después de que la Guardia Civil no encontrara nada «concluyente» tras dos días de registro a fondo. El Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil centró su atención en el marco metálico de la trampilla de acceso al zulo y en la escalera de mano del mismo material.

Los guardias no hallaron fibras de ropa, ni nada relevante a priori. Únicamente se llevaron decenas de hisopos con las muestras que tomaron durante la inspección ocular y que serán analizados en el laboratorio por si detectan restos biológicos de la víctima o de otro tipo.

La inspección ocular se dio por finalizada el viernes pasado tras dos días de trabajo exhaustivo y la presencia del acusado que se mostró nervioso y poco colaborador. Oscar Sanz, llegó a salir de la vivienda en dos ocasiones para discutir con su abogada y también, según los testigos, llegó a encararse con los guardias civiles.

Las marcas del cadáver y el zulo

Aún así, los investigadores no se dan por vencidos. Por un lado analizarán las muestras tomadas en el sótano para ver si los hongos del habitáculo coinciden con los que se hallaron en el cadáver de Esther López abandonado en una cuneta de Traspinedo tras ser atropellada mortalmente.

Por otro lado, los especialistas de Criminalística intentarán averiguar si las marcas de arrastre que se detectaron en los botones de la chaqueta y en las botas de la víctima, podrían coincidir con la trampilla y la escalera del zulo. También analizarán si en la ropa de la víctima y en esas marcas, hay óxido similar al que presenta la trampilla y la escalera.

La Guardia Civil volvió a la casa del acusado del crimen de Esther López cuando están a punto de cumplirse cuatro años del hallazgo del cadáver de la joven asesinada en Traspinedo (Valladolid). Los guardias regresaron a la casa del acusado del crimen para registrar el zulo oculto que nunca fue mencionado por el sospechoso y no figuraba en los planos de la casa. Fue el nuevo propietario de la vivienda el que descubrió el sótano oculto y avisó el pasado sábado a la Guardia Civil.

Los investigadores saben, gracias al análisis del teléfono móvil del detenido, que la noche del crimen no estaba durmiendo como declaró, sino que dio más de trescientos pasos en la casa y descendió una planta por debajo del nivel del suelo. Sospechan que Óscar Sanz escondió en ese zulo o bodega el cuerpo de Esther.

Pruebas suficientes para acusarle

En el caso de que no hallen ninguna evidencia nueva el caso no peligra, ya que según fuentes judiciales la investigación ha conseguido reunir indicios de sobra para sentar en el banquillo al acusado de asesinato.

Entre estas pruebas, el hallazgo en la misma casa del acusado de una fibra de la chaqueta que Esther López vestía la noche en que fue asesinada. Una prueba, que sin contar con la inspección del zulo, ya es suficiente para situar a la víctima en el lugar del crimen la noche de los hechos, sembrando muchas dudas sobre la coartada del acusado.