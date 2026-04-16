Cuatro años después del asesinato de Esther López en Traspinedo (Valladolid), la UCO de la Guardia Civil ha vuelto a la casa del acusado del crimen para registrar un zulo oculto que nunca fue mencionado por el sospechoso y no figuraba en los planos de la casa. Fue el nuevo propietario de la vivienda el que descubrió el sótano oculto y avisó el pasado sábado a la Guardia Civil.

Los investigadores saben, gracias al análisis del teléfono móvil del detenido, que la noche del crimen no estaba durmiendo como declaró, sino que dio más de trescientos pasos en la casa y descendió una planta por debajo del nivel del suelo. Sospechan que Óscar Sanz escondió en ese zulo o bodega el cuerpo de Esther y hoy el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) se centra en encontrar restos biológicos o de ropa de la víctima en ese agujero de 12 metros cuadrados.

Igualmente, los especialistas recogerán muestras de la trampilla del zulo o sótano para descubrir cuándo y cómo se selló la trampilla que daba acceso al habitáculo para averiguar si ocurrió en las horas posteriores al crimen de Esther López.

El acusado: «La UCO miente»

Óscar Sanz y sus dos abogadas son testigos en primera fila del examen en profundidad que está haciendo la Guardia Civil en su segunda inspección ocular de la casa. En la primera, hace ya más de dos años, los guardias encontraron en la casa de Óscar fibras de la chaqueta que Esther López vestía la madrugada del crimen.

«Hoy le van a hacer sufrir» explican los familiares de la víctima en referencia al acusado, al que señalan por «boicotear y obstruir la investigación todo lo que ha podido». De hecho, hace unas horas, Óscar Sanz acusó públicamente a la UCO de mentir sobre el caso.

El acusado ha llegado a Traspinedo junto a sus dos abogadas minutos antes de las nueve de la mañana, hora de inicio de la inspección ocular. Ya en la puerta, ha mantenido una acalorada discusión con una de sus letradas ante los periodistas que se agolpaban junto al precinto de seguridad que mantiene la Guardia Civil alrededor de la casa.

72 horas para registrar la casa a fondo

Los guardias de Criminalística de Valladolid y del ECIO tienen 72 horas para registrar la casa al detalle. La juez les permite «intervenir» tabiques, paredes, oquedades o lo que necesiten para hallar «elementos relevantes que ayuden a aclarar más los hechos que se investigan».

La zona que rodea la vivienda está plagada de carteles con la imagen de Esther López y el lema «Justicia para Esther». La misma casa, propiedad de la familia del presunto asesino, ha sido objeto de actos vandálicos como rotura de ventanas y pintadas en sus paredes