Cuatro años después del crimen de la joven Esther López en Traspinedo (Valladolid), el descubrimiento de un zulo o sótano en la casa del acusado ha frenado en seco los preparativos para el juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid le ha devuelto el caso al juzgado de instrucción que lo ha investigado. Será este el que solicite a Criminalística de la Guardia Civil que inspeccione el sótano recién hallado.

La Audiencia Provincial recibió este lunes el oficio de la Guardia Civil en la que se comunica el hallazgo de «una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del único acusado».

La Fiscalía, ha pedido este martes «la devolución de las actuaciones al juzgado de instrucción a los efectos de que se practiquen las diligencias de información suplementarias indispensables».

La Audiencia no se pronuncia sobre la oportunidad de practicar nuevas diligencias y deja que sea la instructora la que resuelva «lo que estime oportuno» ante la petición del Ministerio Público.

Un zulo de 12 metros cuadrados

Óscar Sanz, acusado del crimen de Esther López, vendió la vivienda de sus padres en cuya entrada se produjo el crimen de la joven, según la Guardia Civil. El día 11 de abril, el nuevo propietario detectó unas humedades y levantó unas losetas bajo las camas de un dormitorio. Lo que encontró fueron unas escaleras que bajaban hasta un zulo o sótano de casi 12 metros cuadrados.

La Guardia Civil se personó en la vivienda alertada por el propietario y elaboró un atestado con el nuevo descubrimiento del caso incluyendo una serie de fotografías del sótano.

«En el sótano se observa un nivel de agua de unos 30 centímetros, junto a restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua. El acceso al habitáculo es mediante una escalera oxidada en mal estado y sin algunos peldaños. El habitáculo tendrá unos 2,5 metros de altura y 4×3 metros», relatan los guardias en el atestado al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Abogada del acusado: «Él avisó del sótano»

La abogada de Oscar, sospechoso del crimen de Esther López en enero del año 2022, ha declarado a varios medios que su cliente avisó a la Guardia Civil de la existencia del sótano durante el registro exhaustivo que se llevó a caso en la casa hace más de un año durante la investigación del caso.

Fuentes cercanas al caso niegan ese extremo. También lo niega el entorno de Esther López. Unos y otros recuerdan que varios familiares del acusado fueron preguntados por la Guardia Civil al respecto de si la vivienda tenía algún tipo de sótano. «Su respuesta fue siempre que la casa sólo tenía una planta, nunca lo dijeron».

La relevancia del descubrimiento de este sótano en la vivienda del acusado podría ser la pieza que falta a la investigación. La Fiscalía sostiene que Óscar agredió a Esther López en la puerta de esa casa, los teléfonos de ambos posicionan allí aunque el acusado lo niega.

Luego, según la Fiscalía, atropelló a Esther cuando intentaba huir y dejó su cuerpo en algún lugar mientras se afanaba durante horas, supuestamente, en crearse una coartada antes de abandonar el cuerpo de Esther en una cuneta de Traspinedo.

Aún hay dudas del lugar donde pudo estar escondido el cadáver y la familia de Esther López cree que ese lugar pudo ser el sótano recién descubierto que la Guardia Civil peinará en busca de restos biológicos o fibras de ropa de la víctima.