Un inmigrante en situación irregular no se presentó en el juicio en el que le condenaron a ser expulsado de España por morder a un funcionario de prisiones, y como no estaba presente en la sala, la Audiencia Provincial de Madrid anula su expulsión del territorio nacional. El sujeto, inmigrante en situación ilegal, fue condenado por darle un mordisco al funcionario de prisiones que le impidió escapar de los calabozos de los juzgados.

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid había condenado al inmigrante por morder al funcionario a 14 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y a pagar 200 euros de multa por otro delito de lesiones. La sentencia sustituía la pena de prisión y de multa por la expulsión inmediata de España durante cinco años.

Ahora la Audiencia Provincial mantiene la pena de prisión y la multa, pero anula la expulsión porque no se celebró la vistilla de expulsión posterior a la sentencia, ya que el condenado no asistió al juicio. La Audiencia especifica que la expulsión tendrá que retrasarse hasta que se celebre la vistilla con el condenado, pero el inmigrante no tiene domicilio conocido para citarle.

Intentó escaparse de los calabozos

La sentencia de la Audiencia Provincial declara probado que sobre las 18:00 horas del día 29 de agosto de 2022, estando el acusado detenido en una celda de los calabozos de la sede judicial de Plaza de Castilla , comenzó a aporrear repetidamente la puerta, por lo que el funcionario de prisiones abrió para tratar de calmarle.

«En ese momento, el acusado manifestó que no iba a esperar más y que se iba, y, a pesar de que el funcionario le indicó que no podía irse porque todavía no se había recibido el auto de libertad, intentó salir de la celda, impidiéndoselo aquél bloqueándole mediante un abrazo contra la pared, ante lo cual el acusado le mordió en la parte superior del abdomen, causándole una erosión por mordedura humana que sanó, tras una primera asistencia facultativa, en cuatro días, uno de los cuales estuvo impedido para sus actividades habituales», aclara la sentencia.

Su defensa: «Estaba indefenso»

Tras la condena a 14 meses de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y a una multa de 200 euros por las lesiones, la defensa del inmigrante condenado recurrió para que se impugnara el juicio.

Según la defensa, el juicio no tenía validez porque el acusado no se presentó y no se había demostrado que conociera la citación para el juicio. También alegó falta de pruebas y que, una vez condenado a ser expulsado de España, no se celebró la audiencia previa para comunicarle la expulsión y no tuvo la posibilidad de defenderse.

Ahora la Audiencia Provincial, rechaza la mayoría de las alegaciones de la defensa del condenado, mantiene el castigo al inmigrante, pero suspende su expulsión: «Esta Sala entiende que, dado que el juicio se celebró en ausencia del acusado, la sustitución de la pena por la expulsión deviene nula y debe revocarse, difiriendo la decisión al momento en que pueda garantizarse talaudiencia, pues el artículo 89 exige dicha audiencia previa a la expulsión».