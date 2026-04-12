Brutal pelea entre una madre y sus dos hijos en un exclusivo restaurante de Madrid: intervienen 9 policías y 3 ambulancias

La Policía Municipal se ha visto obligada a intervenir para detener una pelea entre una madre y sus dos hijos menores de edad a las puertas de un exclusivo restaurante madrileño de la calle Jorge Juan, en el barrio de Salamanca, local en el que la familia se encontraba comiendo este domingo. Uno de los menores ha terminado esposado por los policías municipales tras agredir a uno de los agentes. El niño, cuya ropa mostraba evidentes restos de sangre, fue atendido por los sanitarios allí mismo.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tarde este domingo, cuando los clientes del restaurante y otros vecinos llamaron la Policía Municipal al ver a un niño muy alterado mientras su madre forcejeaba con él con fuerza, reduciéndolo en la acerca: la mujer tenía sus rodillas sobre el menor para inmovilizarlo, mientras el pequeño gritaba y trataba de zafarse.

Ante el aviso de varios testigos, alarmados por la violenta escena, dos agentes de la Policía Municipal han acudido al lugar para detener el enfrentamiento pero han tenido que solicitar ayuda para contener al menor, que según ha podido saber OKDIARIO sufre una patología psiquiátrica.

Interviene un equipo del SAMUR

Hasta la zona se acercó una unidad del SAMUR-Protección Civil que acababa de atender a un anciano de 76 años que había entrado en parada cardiorrespiratoria tras atragantarse en un restaurante próximo de la calle Goya.

En ese momento, otro de los dos hijos, también menor de edad –adolescente–, ha salido del restaurante y al ver que su hermano pequeño estaba tratando de zafarse de la madre, intervino para defenderla frente a su hermano pequeño.

Para entonces, los primeros agentes que habían acudido al lugar habían pedido refuerzos y varios compañeros más se personaron. En total, tuvieron que concentrarse nueve policías municipales y tres ambulancias del SAMUR.

Uno de los hijos, esposado

En medio del altercado, uno de los agentes le ordenó al adolescente que se apartara, pero éste agredió al policía y acabó esposado.

Ninguno de los participantes ha interpuesto denuncia hasta el momento, y un equipo del SAMUR-Protección Civil se ocupó de tranquilizar a la madre y a los dos hijos protagonistas de la pelea, permaneciendo en el lugar durante un tiempo prudencial por si se volvía a reclamar su intervención.