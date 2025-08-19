El protagonista de este vídeo de la persecución en Madrid es un joven de 29 años borracho al que la Policía Municipal sorprendió de rally por la Avenida de Moratalaz (Madrid). Tras huir de los agentes a más de 170 km/h el conductor terminó empotrando su coche BMW, fue detenido y acusado de un delito contra la seguridad del tráfico.

Los hechos ocurrieron sobre las 2:15 horas del 10 de agosto, cuando efectivos de la Policía Municipal que realizaban labores de seguridad detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad por la Avenida de Moratalaz.

Tras darle el alto, el conductor y único ocupante del turismo hizo caso omiso de las advertencias y emprendió la huida, en el transcurso de la cual llegó a circular a 170 km/h por la citada avenida y la autovía A-3.

Imágenes de la persecución

La patrulla de la Policía Municipal inició la persecución, manteniendo una distancia de seguridad de unos 30 metros. Las imágenes, captadas por las cámaras de los agentes muestran los últimos momentos de la persecución, hasta que el vehículo se salió de la vía y se empotró contra la mediana de la A-3 a la altura de la salida 4, sentido norte.

Tras prestar ayuda al conductor, los agentes de la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal se desplazaron al lugar del accidente y le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, con un resultado positivo de 0,63 mg/l.

Será juzgado por la vía penal

Los agentes localizaron al conductor una navaja en el bolsillo del pantalón. El hombre fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón debido a las lesiones sufridas.

Ahora el conductor, español y de 29 años está investigado por un delito contra la seguridad vial y ha sido emplazado para un juicio rápido por la vía penal ya que superaba los 0’60 en el test de alcoholemia, límite previsto por la ley.