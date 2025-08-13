Una banda especializada de ladrones se ha dedicado a robar los coches que los viajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas dejaban aparcados en los alrededores del aeródromo antes de tomar sus vuelos. La UDYCO Central de la Policía Nacional le imputa a esta banda de ladrones el robo de más de 50 vehículos.

La Policía ha detenido a nueve miembros de esta red criminal que presuntamente llegó a sustraer más de 50 vehículos que despiezaban en una nave de la provincia de Guadalajara para vender las partes a terceros que las distribuían por talleres de reparación en distintas partes de Marruecos.

La investigación se inició el pasado mes de julio a raíz de una denuncia interpuesta por la sustracción de un vehículo lo que propició el inicio de las actuaciones policiales. Las pesquisas permitieron detectar que detrás de los hechos se encontraba un grupo criminal que sustraía entre seis y diez vehículos semanales con especial incidencia en zonas de estacionamiento para períodos vacacionales, entre ellos, los alrededores del aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas.

«Enfriaban» los vehículos en Guadalajara

El modus operandi de esta organización consistía en el robo de vehículos de gama media, con fácil salida en el mercado, para inmediatamente después, dejarlos «enfriando» hasta siete días en zonas residenciales de la provincia de Guadalajara. De este modo se aseguraban de posible presencia de dispositivos geolocalizadores en los vehículos, lo que podría propiciar su recuperación por parte de los agentes o de los propietarios. El grupo criminal cambiaba constantemente de lugar de zonas de «enfriamiento» con el objetivo de evitar el control policial y así entorpecer las investigaciones que se estuvieran desarrollando sobre ellos.

Despiezaban los coches en una nave

Tras varios días “enfriando” los vehículos sustraídos y tras asegurarse el entramado delictivo de que los vehículos no eran recuperados, éstos eran trasladados a una nave agrícola ubicada en una zona rural aislada de la provincia de Guadalajara.

Una vez allí, los vehículos eran despiezados en su totalidad, seleccionando el grupo las piezas de mayor valor para ser cargadas en camiones con destino a Marruecos, donde eran vendidas a terceros que las distribuían por talleres de reparación de vehículos. Dicho traslado era reforzado por vehículos lanzadera con los que alertar de los posibles controles policiales para así evitar ser detectados. Por otro lado, los componentes de los vehículos de poco interés o que podían propiciar su identificación eran destruidos o arrojados en parajes de monte.

Los jefes eran dos hermanos

Las investigaciones de los agentes permitieron localizar la nave donde desarrollaban sus acciones delictivas y, tras un amplio despliegue operativo, detuvieron en su interior a ocho integrantes del grupo criminal, quienes se encontraban en ese momento cargando un camión de gran tonelaje con multitud de componentes de los vehículos sustraídos. La carga del camión estaba preparada para ser enviada a su destino esa misma noche. Días después las indagaciones permitieron arrestar en Madrid a otro miembro de la organización.

Entre los detenidos en la nave agrícola se encontraban dos hermanos que resultaron ser los líderes de la red criminal y que tenían, como principal función, vulnerar los sistemas de seguridad de los vehículos mediante elementos electrónicos avanzados y, además, realizar las labores de vigilancia tanto en la entrada de los turismos sin despiezar como en la salida de los camiones ya cargados con destino al país africano.

Durante el registro de la nave se han recuperado piezas pertenecientes a más de 50 vehículos, estimando su valor en 1.250.000 euros. Además, se han localizado, en las zonas de “enfriamiento”, cuatro vehículos sustraídos que esperaban a ser despiezados.

Los detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.