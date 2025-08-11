La detenida , una activista de extrema izquierda, se dedicaba a seguir a policías por la calle, grabarlos e identificarlos para difundir las identidades de los agentes en redes sociales con el fin de coaccionarlos, amenazarlos y animar a atentar contra ellos. La joven arrestada, española de 24 años sin antecedentes, también daba localizaciones concretas de los policías para que fuera más fácil agredirles.

La mujer editaba y publicaba vídeos en los que añadía a las imágenes de los agentes que había convertido en objetivos de su odio, recursos visuales de las armas blancas, mensajes de odio, además de ensalzar delitos como la tenencia ilícita de armas, el tráfico de estupefacientes y la falsificación documental.

La detención de la joven antisistema se produjo el miércoles pasado en Villaverde (Madrid) después de seguir el rastro de los vídeos e identificar a su autora. En su domicilio se hallaron una pistola eléctrica, navajas, cuchillos y dos pistolas de aire comprimido.

Se busca a sus cómplices

La investigación sigue abierta ante la posibilidad de que haya terceras personas implicadas que le dieran soporte para hacer los seguimientos a los policías durante días y volcar ingente contenido en redes sociales contra los agentes, siempre haciendo uso del acrónimo A.C.A.B. (All Cops Are Bastards, o «todos los policías son unos bastardos».

De hecho, los agentes han acusado a la joven antisistema del delito de pertenencia a grupo criminal, además de revelación de secretos, daños informáticos y amenazas graves.

Además de la investigación propiamente dicha contra la arrestada por un delito de odio, los agentes el caso se ha ramificado y podría perjudicar aún má a la arrestada. La Policía ha hallado durante el análisis de los soportes electrónicos de la detenida, una serie de canales de mensajería dedicados a la compraventa de información sensible. Los policías investigan si esa información se obtuvo mediante accesos irregulares a sistemas protegidos.