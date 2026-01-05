La Andalucía de Moreno lidera la bajada del paro en España en 2025 y marca su mejor cifra desde 2007

El paro en la Andalucía de Juanma Moreno bajó en 51.782 personas durante 2025, un descenso del 8,16% respecto al año anterior, hasta situarse en 583.057 desempleados. Se trata de la cifra más baja al cierre de un ejercicio desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con esta bajada, Andalucía encadena cinco ejercicios consecutivos de descensos del paro y por primera vez en su historia cierra el año con más autónomos (592.000) que parados (583.057).

En el conjunto del año, Andalucía fue la comunidad autónoma donde más bajó el paro, por delante de la Comunidad Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959). Sólo el País Vasco cerró 2025 con un ligero aumento del desempleo (+54).

Además, Andalucía cerró el último mes del año con una bajada de 12.271 parados respecto a noviembre, lo que supuso un descenso mensual del 2,06%.

Sevilla, Cádiz y Málaga, a la cabeza

El desempleo cayó en todas las provincias andaluzas: Sevilla lideró la bajada anual, con 11.643 parados menos, seguida de Cádiz (-9.805) y Málaga (-9.199). Tras ellas, Córdoba (-5.252), Granada (-5.209), Almería (-3.723), Huelva (-3.684) y Jaén (-3.267).

Por sexos, el año terminó con 357.006 mujeres en paro, 31.334 menos que en 2024, y 226.051 hombres sin empleo, 20.448 menos que el año previo.

El desempleo juvenil también bajó en 2025, con 3.128 parados menos entre los menores de 25 años y 48.654 desempleados menos entre las personas de 25 años o más.

Por sectores, el paro descendió en Servicios (-10.503 y -2,54%), Sin empleo anterior (-3.227 y -4,59%) y Agricultura (-1.024 y -3,32%) durante diciembre, mientras que aumentó en Construcción (+2.353 y +4,75%) e Industria (+130 y +0,41%). Al cierre del mes, Servicios concentró el mayor número de parados (402.350), seguido de las personas sin empleo anterior (67.139). Por contra, Agricultura (29.813), Industria (31.848) y Construcción (51.907) fueron los sectores con menos desempleados.

En materia de contratación, en diciembre se firmaron en Andalucía 300.384 contratos, un 2,47% menos que en 2024. Los contratos indefinidos descendieron un 6,3% hasta los 115.440, mientras que los temporales aumentaron levemente (+0,1%) hasta los 184.944. Al cierre del año, casi el 62% de los contratos eran temporales y un 38,43%, indefinidos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado en sus redes sociales los positivos datos de paro en la comunidad: «¡Buena noticia en este inicio de año! Andalucía cierra el 2025 liderando la bajada del paro en España y con un hito histórico: por primera vez, tenemos más autónomos que parados. La cifra de desempleados es la más baja en 17 años y medio. Vamos por buen camino.

Datos nacionales

En España, el paro bajó en 152.048 personas en 2025, un descenso del 6%, hasta un total de 2.408.670 desempleados. Se trata también de la cifra más baja en un cierre de año desde 2007 y del quinto ejercicio consecutivo de descensos tras los fuertes retrocesos registrados después de la pandemia (-782.232 en 2021, -268.252 en 2022, -130.197 en 2023 y -60.101 en 2024).

En diciembre, el paro se redujo en 16.291 personas (-0,7%), su peor comportamiento para ese mes desde 2020. La bajada se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), mientras que el desempleo masculino aumentó ligeramente (+5.805 y +0,6%).

El paro juvenil también descendió con fuerza en el último mes del año (-11.470 y -6,1% entre los menores de 25 años).

Por sectores, los Servicios lideraron la reducción del paro en 2025, con 94.634 desempleados menos (-5,1%), seguidos de la Construcción (-20.474 y -10,3%) y la Industria (-12.987 y -6,4%). La Agricultura destacó como el sector con mayor descenso porcentual del desempleo (-9.806 y -11,7%). Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer empleo, redujo su volumen de desempleados en 14.147 personas (-6%) respecto a 2024.

Por sexos, bajaron tanto el paro femenino como el masculino, aunque en términos absolutos el descenso fue mayor entre ellas (-87.563 y -5,7%) que entre ellos (-64.485 y -6,3%). Al cierre de 2025, el número de mujeres desempleadas (1.443.999) se situó en su nivel más bajo de los últimos 18 años.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el paro alcanzó un mínimo histórico tras una caída interanual del 4,8% hasta situarse en 176.852 desempleados, 8.949 personas menos que en 2024. El paro entre las personas con 25 años y más bajó un 6% en el último año (-143.099) hasta los 2.231.818 desempleados.