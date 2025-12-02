La Andalucía de Moreno vuelve a liderar la caída del paro en España y fija un nuevo récord de autónomos

La Andalucía de Juanma Moreno vuelve a liderar los datos nacionales de empleo. El paro en la comunidad bajó en 6.934 personas en noviembre, un descenso del 1,15% respecto a octubre que deja el total en 595.328 desempleados, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La caída rompe tres meses consecutivos de subidas en la comunidad. En el último año, el desempleo se ha reducido en 50.985 personas, un 7,9% menos. Además, Andalucía supera los 592.000 autónomos en noviembre y marca un nuevo récord de afiliación.

En España, Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades donde más aumentó el paro. En el lado contrario, Andalucía, Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119) registraron los mayores descensos. Con estos datos, la comunidad que lidera Juanma Moreno explica el 36,8% de la caída total del paro nacional en noviembre.

La bajada del desempleo en Andalucía se produjo en todos los sectores: Servicios restó 4.371 parados, Agricultura 1.214, Industria 639, Construcción 418 y el colectivo sin empleo anterior 292. El sector servicios sigue concentrando la mayor parte del desempleo (412.853 personas), seguido de quienes buscan su primer empleo (70.366). Agricultura (30.837), Industria (31.718) y Construcción (49.554) reúnen las cifras más bajas.

Por sexos, el paro femenino se redujo en 4.769 mujeres (-1,3%) y el masculino en 2.165 hombres (-0,9%). Entre los menores de 25 años, el desempleo bajó en 849 personas (-1,6%).

Por provincias, descendió en Sevilla (-2.240), Córdoba (-1.516), Jaén (-1.295), Granada (-1.086), Cádiz (-554), Almería (-439) y Huelva (-290). La única excepción fue Málaga, donde subió en 486 personas.

Además, en noviembre se firmaron 288.673 contratos en Andalucía, un 5,8% menos que hace un año. De ellos, 119.242 fueron indefinidos (-10,4%) y 169.431 temporales (-2,26%). El 58,69% de la contratación fue temporal y el 41,26% indefinida.

Datos nacionales

A nivel nacional, el paro cayó en 18.805 personas en noviembre (-0,8%), hasta 2.424.961 desempleados, el dato más bajo en este mes desde 2007. El retroceso se concentró en el sector servicios y entre las mujeres, que protagonizaron el mayor descenso. En el último año, el desempleo en España acumula un descenso de 161.057 personas, (-6,2%).

El paro bajó en todos los sectores productivos y también entre los jóvenes menores de 25 años, que se sitúan en mínimos históricos para un mes de noviembre. En cuanto a contratación, el undécimo mes del año dejó 1,29 millones de contratos, de los que el 41,3% fueron indefinidos. La proporción de contratos fijos bajó ligeramente respecto a octubre.

Récord histórico de autónomos

Además de los buenos datos de paro, Andalucía cerró noviembre con 592.505 trabajadores autónomos, 726 más que en octubre, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Es la cifra más alta registrada en la comunidad y consolida a Andalucía como la región con más autónomos del país y una de las que más crece.

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado este martes en Canal Sur Radio que este noviembre ha sido «el mejor de los últimos cuatro años», con un crecimiento que duplica el registrado en 2023.

España también sumó autónomos en noviembre (2.045 más) hasta 3.424.474 afiliados al RETA, con 10 comunidades aumentando su cifra y siete en retroceso. En cifras absolutas, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña son las que más autónomos han sumado en noviembre.

En Andalucía, el número de autónomos creció en todas las provincias salvo en Huelva (-46) y Cádiz (-38), afectadas por la estacionalidad. Los mayores aumentos se registraron en Sevilla (+362), Málaga (+202), Córdoba (+93) y Granada (+90). También subieron Almería (+52) y Jaén (+10).

Por sexos, el crecimiento fue ligeramente superior entre las mujeres (+0,2%) que entre los hombres (+0,1%), con 428 y 297 nuevos afiliados respectivamente.

Los sectores que más crecieron fueron actividades profesionales, científicas y técnicas (+282), educación (+165), información y comunicación (+158), actividades sanitarias (+151) y construcción (+147). El comercio siguió perdiendo autónomos, un dato que ATA considera preocupante.

Amor aseguró que Andalucía cerrará el año superando los 600.000 autónomos y un saldo positivo de 9.500 nuevos trabajadores por cuenta propia. «La comunidad se está consolidando como tierra de emprendimiento», ha afirmado, insistiendo en que el impulso público –el 14,4% del presupuesto andaluz destinado a actividad productiva– está favoreciendo el «dinamismo económico».

En términos interanuales, Andalucía suma 8.733 autónomos más que en octubre de 2024. Destacan los incrementos de Málaga (+4.861) y Sevilla (+1.889). Cádiz es la única provincia que pierde afiliados (-65). El resto registra subidas: Granada (+890), Almería (+612), Jaén (+272), Huelva (+143) y Córdoba (+132).