Giro en el caso del niño de Garrucha: Toxicología no encuentra semen ni restos de agresión sexual

El informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha descartado indicios biológicos de una agresión sexual en el cuerpo de Lucca, el niño de cuatro años encontrado muerto hace 20 días en un búnker de una playa de Garrucha (Almería). El análisis forense ha descartado la presencia de semen, saliva o cualquier otro resto biológico de terceros en el cuerpo del menor, pese a que la autopsia apuntó inicialmente a una muerte con signos de violencia física y sexual. Tanto la madre como su pareja, a quien se le imputaba la violación, se encuentran en prisión provisional.

Según el dictamen remitido al Juzgado de Vera (Almería), los análisis practicados sobre las muestras rectales y anales del menor han resultado negativos tanto en la búsqueda de espermatozoides como en la detección de antígeno prostático específico (PSA), descartando la presencia de semen. Las pruebas para detectar amilasa humana, marcador de la saliva, también han resultado negativas. El estudio genético de las muestras tomadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que el único perfil de ADN hallado corresponde al propio niño.

El informe debilita así la tesis de la violación que se manejó tras la autopsia preliminar, que aludía a un supuesto «desgarro» y a la presencia de una «sustancia blanquecina» en la zona del recto. La defensa del principal acusado sostiene que esas lesiones y fluidos son consecuencia de graves problemas intestinales previos, estreñimiento o del propio «aplastamiento de intestinos» que causó la muerte.

La pericial toxicológica también descarta la presencia de alcohol o drogas en el organismo del niño, aunque sí detecta trazas de ibuprofeno y de un metabolito de este medicamento en la sangre del menor. Los forenses recuerdan que se trata de un fármaco antiinflamatorio, analgésico y antipirético, y advierten de que los resultados negativos para otras sustancias no excluyen su posible uso, debido al tiempo transcurrido o a la baja concentración.

La presencia de este fármaco sería compatible con la tesis de la defensa del acusado, que achaca la muerte del niño a una «negligencia sanitaria absoluta» basada en la «automedicación» a base de ibuprofeno y un diagnóstico doméstico apoyado en consultas por internet. Según esta versión, el suministro continuado del fármaco y la aplicación de masajes abdominales para aliviar supuestos gases habrían agravado una hemorragia interna previa hasta desencadenar un shock hipovolémico fatal.

La defensa del acusado alega que no lo llevaron al médico por miedo a que se descubriera que estaban incumpliendo la orden de alejamiento que prohibía al investigado convivir con el niño y la madre.