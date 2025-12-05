La autopsia al niño de 4 años muerto en Garrucha revela que sufrió violencia física y sexual

El cadáver del niño de cuatro años hallado este pasado miércoles en una playa de Garrucha (Almería) presenta signos evidentes de violencia física y sexual, según los indicios que recoge la autopsia preliminar realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

Por estos hechos han sido detenidos la madre del pequeño y su actual pareja sentimental. Ambos permanecen en los calabozos de la Guardia Civil y previsiblemente pasarán a disposición judicial este sábado.

La madre, de 21 años, está embarazada de cinco meses. Su pareja, que no es el padre biológico del menor, tiene en vigor una orden de alejamiento sobre ella y sobre el niño desde el pasado 20 de octubre, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos son venezolanos. La medida cautelar está siendo analizada para reconstruir el contexto de convivencia en el que se produjo el crimen.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha pedido públicamente «prudencia» y evitar «especulaciones» sobre la naturaleza de los hechos hasta que concluya la instrucción policial.

La labor de los agentes se centra ahora en determinar la autoría material de la agresión sexual y el grado de participación en el crimen de cada uno de los detenidos, ya sea por acción directa o por omisión del deber de cuidado y protección del menor.

El caso se desencadenó después de que el padre del menor denunciara su desaparición sobre las 20:10 horas del miércoles, lo que puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participaron Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Los allegados del menor difundieron en redes sociales un llamamiento pidiendo colaboración ciudadana para localizarlo, ya que, según la información de la que disponían entonces, había pasado la tarde en la playa con su madre. Otros advirtieron de que la mujer habría enviado mensajes «escalofriantes» a la familia paterna

El cadáver del niño fue localizado sobre las 23:30 horas en un antiguo búnker costero de la Guerra Civil ubicado entre los municipios de Garrucha y Mojácar. La labor policial trata ahora de determinar si el niño fue trasladado hasta ese punto tras su muerte en otro lugar. La causa está bajo secreto de sumario.

La madre y su actual pareja residían actualmente en Vera, localidad vecina, aunque mantenían fuertes vínculos con Garrucha. El ayuntamiento declaró este jueves un día de luto oficial y ha aplazado al próximo domingo los actos de inauguración del encendido navideño y la presentación del belén municipal.